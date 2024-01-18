В Минтруда разрешили белорусам работать на час меньше. Но не всем и не каждый день

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Опубликовано: 18.01.2024 15:36 , Обновлено: 19.01.2024

В Министерстве труда и соцзащиты разъяснили, на каких условиях некоторым категориям белорусов теперь могут сократить продолжительность рабочего дня на один час, причём с сохранением заработной платы. В ведомстве объяснили, кому положены такие особые условия работы, а когда даже льготникам всё же придётся отрабатывать весь рабочий день.

Как рассказали 18 января в Минтруда, ведомственную инструкция №34 от 2014 года о порядке и условиях предоставления одного дополнительного выходного в неделю (с оплатой в размере среднего дневного заработка) дополнили новыми нормами. Они позволяют вместо этого дополнительного выходного договориться с руководством о сокращении рабочего дня или смены на один час. Это стало возможно после внесения изменений в Трудовой кодекс (часть 2 статьи 265).

Воспользоваться новой льготой могут следующие категории работников:

многодетные родители, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 16 лет,

родители ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

При этом, как пояснили в Минтруда, для того, чтобы один из родителей смог работать по такому сокращённому графику,должны быть соблюдены следующие обязательные условия, помимо указанных выше:

наличие занятости второго родителя в полной семье,

занятость работника в этой рабочей неделе пять или шесть рабочих дней с продолжительностью рабочего времени в неделю не менее установленной в статьях 112 - 114 Трудового кодекса.

Кому не разрешается сокращать рабочий день?

В Минтруда подчеркнули, что приходить на работу на час позже или уходить на час раньше такие сотрудники могут только по согласованию с нанимателем . При этом есть случаи, когда наниматель имеет полное право отказать работнику в этой льготе:

если работник выполняет работу на дому либо вахтовым методом,

если на текущей рабочей неделе работнику предоставляется положенный ему по закону свободный день в месяц.

Кроме того, специалисты Минтруда подчеркнули, что суммировать и переносить положенные по закону свободные часы в целях дальнейшего использования их в совокупности не разрешается.

Как оформить сокращённый рабочий день?

В Минтруда также рассказали об особенностях оформления сокращенного рабочего дня или смены. Для этого на работе работнику необходимо написать соответствующее заявление, в котором указывается следующее:

предпочтительное время “свободного” часа - в начале или в конце рабочего дня или смены,

период (периоды) календарного года, когда работник желает работать по сокращённому графику.

Ранее Телеграф также рассказывал, кому, согласно последним нововведениям в Трудовом кодексе, в Беларуси положены дополнительные оплачиваемые выходные. Теперь наниматель обязан будет освобождать работников от работы для прохождения диспансеризации, причём с сохранением среднего заработка. Как пояснили в Администрации президента, количество таких гарантированных оплачиваемых выходных будет напрямую зависеть от возраста работника.

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