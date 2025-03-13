В Минтруда назвали 3 способа, как белорускам законно "продлить" декрет

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Опубликовано: 13.03.2025 12:26 , Обновлено: 13.03.2025

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как белоруски могут законно "продлить" свой декретный отпуск. И нет, секрет не в рождении еще одного ребенка. Есть три способа, связанных с другим отпуском.

Поможет “продлить” декрет трудовой отпуск. До больничного по беременности и родам (который и принято в Беларуси называть декретом) женщина может пойти в трудовой отпуск. Причем, как [link href=“https://t.me/MintrudSocBelarus/16993” target=“_blank” rel=“noopener”] подчеркнули [/link] в Минтруда, он положен сотруднице, отработавшей даже меньше полугода.

[info_b]Это предусмотрено пунктом 1 абзаца 2 статьи 166 Трудового [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900296” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link]: до истечения шести месяцев работы наниматель обязан предоставить трудовые отпуска по желанию женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него.[/info_b]

“При этом продолжительность отпуска не исчисляется пропорционально отработанному времени перед уходом на больничный, а по желанию работницы отпуск может предоставляться как полностью, так и частично”, - объяснили в профильном министерстве.

Можно также после больничного по беременности и родам пойти в трудовой отпуск, а затем отправиться в отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Так же поступить с трудовым отпуском (то есть пойти туда после декрета) можно и в том случае, если в отпуск по уходу за ребенком идет другой родственник или супруг, пояснили в Минтруда.

Еще законно поставить трудовой отпуск (при наличии права на него) сразу после отпуска по уходу за ребенком до трех лет, а затем вернуться на работу.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минтруда Беларуси объяснили, как сегодня учитывается период декретного отпуска при назначении пенсии. Также там рассказали, кому для получения выплат в будущем необходимо только пять лет страхового стажа с ежемесячными взносами в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

Учитывается ли декрет при назначении пенсии? В Минтруда Беларуси разъяснили нюансы

Еще мы рассказывали, что белорусское законодательство позволяет родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, прерывать и возобновлять его без потери пособия. В Минтруда напомнили нюансы.

Можно ли в Беларуси снова уйти в декретный отпуск, если досрочно из него вышел? Минтруда разъяснило