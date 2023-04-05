Белорусам решили не рассказывать об официальной статистике, которая "причиняет вред нацбезопасности"
Национальный статистический комитет Беларуси теперь официально может не раскрывать некоторые статистические данные. Это предусмотрено новой инструкцией, утвержденной 24 марта 2023 года и официально опубликованной на Национальном правовом интернет-портале 5 апреля.
Согласно инструкции, официальную статистическую информацию, которую собирают госорганы, могут публиковать в статистических изданиях и распространять в СМИ, размещать на официальных сайтах госорганов и выдавать пользователям по разовым запросам при заключении соответствующего договора.
Однако, теперь Белстат оставил за собой право не раскрывать статистические данные в некоторых случаях. Это коснулось информации, которая потенциально может «причинить вред»:
- «национальной безопасности Беларуси»,
- “общественному порядку”,
- “нравственности”,
- “правам и законным интересам юридических и физических лиц”.
Исключение предусмотрено только для той информации, “доступ к которой не может быть ограничен в соответствии с законодательными актами”.
Отметим, что статистическую информацию информационно-вычислительный центр Белстата предоставляет как на бесплатной, так и на платной основе. Заплатить придется в случае, если нужна информация, “формирование которой не предусмотрено программой статистических работ”, либо же получение такой информации “требует дополнительных трудовых и материальных затрат”.