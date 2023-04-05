Белорусам решили не рассказывать об официальной статистике, которая "причиняет вред нацбезопасности"

💼 Официально

Опубликовано: 05.04.2023 12:31 , Обновлено: 05.04.2023

Национальный статистический комитет Беларуси теперь официально может не раскрывать некоторые статистические данные. Это предусмотрено новой инструкцией, утвержденной 24 марта 2023 года и официально опубликованной на Национальном правовом интернет-портале 5 апреля.

Согласно инструкции, официальную статистическую информацию, которую собирают госорганы, могут публиковать в статистических изданиях и распространять в СМИ, размещать на официальных сайтах госорганов и выдавать пользователям по разовым запросам при заключении соответствующего договора.

Однако, теперь Белстат оставил за собой право не раскрывать статистические данные в некоторых случаях. Это коснулось информации, которая потенциально может «причинить вред»:

«национальной безопасности Беларуси»,

“общественному порядку”,

“нравственности”,

“правам и законным интересам юридических и физических лиц”.

Исключение предусмотрено только для той информации, “доступ к которой не может быть ограничен в соответствии с законодательными актами”.

Отметим, что статистическую информацию информационно-вычислительный центр Белстата предоставляет как на бесплатной, так и на платной основе. Заплатить придется в случае, если нужна информация, “формирование которой не предусмотрено программой статистических работ”, либо же получение такой информации “требует дополнительных трудовых и материальных затрат”.