Кто из белорусов может получить 113 BYN, а кто 340 и более на подготовку детей к школе? Объяснили в Минтруда

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Опубликовано: 05.07.2023 14:42 , Обновлено: 05.07.2023

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, кому из белорусов положена материальная помощь в подготовке детей к школе. Посмотрели, кто может получить выплаты в размере, как минимум, 113,4 рубля, а кто — 340 и больше.

Так, согласно информации Минтруда, единовременную материальную помощь должны выплатить многодетным семьям (воспитывающим троих и более детей) независимо от дохода семьи.

Размер выплаты составляет 30% бюджета прожиточного минимума (действующего на 1 августа 2023 года) на каждого ребенка-школьника.

Отметим, что бюджет прожиточного минимума (БПМ) пересматривают раз в квартал (1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября) и, как правило, в сторону повышения. Так как сейчас БПМ для детей в возрасте от 6 до 18 лет составляет 378 рублей 15 копеек, то многодетные семьи могут рассчитывать на дополнительную выплату в размере не менее 113,445 рубля (30% от БПМ) на одного школьника.

Таким образом, если в школу ходят двое детей из многодетной семьи, выплата может составить не менее 226,9 рубля, трое —340,3 рубля, четверо — 453,78 рубля и так далее.

[info_b]Чтобы получить материальную помощь, нужно обратиться с заявлением в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства одного из родителей ребенка (в Минске и отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей за выплатой обращаться можно по месту учебы ребенка).[/info_b]

К слову, материальная помощь на подготовку детей к школе положена не только многодетным семьям. Подробности читайте по ссылке:

Не только многодетным. В Минтруда рассказали, кому положены допвыплаты на подготовку детей к школе