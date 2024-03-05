В Минской области милиция нашла неисправную сельхозтехнику. Что пообещали проверять дальше?

Опубликовано: 05.03.2024 16:48 , Обновлено: 05.03.2024

С началом полевых работ милиция начала ежедневные рейды по сельхозорганизациям. Во время последнего рейда в агрогородке Озеро Минской области проверяющие нашли нерабочую технику и не прошедшую техосмотр. Что еще обязательно поверяют в таких случаях?

В ежедневные рабочие группы, которые контролируют состояние и готовность к работам сельхозтехники, входят сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, отдела охраны правопорядка и профилактики, Госавтоинспекции, сообщил портал zorkanews.by, а также привлекаются специалисты управления сельского хозяйства райисполкома.

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Первым хозяйством, куда выехала такая группа, стала экспериментальная база имени Котовского. На сайте отметили, что «обошлось практически без замечаний», но в то же время вскрыли «незначительные недочеты» по техукрепленности. А также: часть техники на «протяжении длительного промежутка времени находится в нерабочем состоянии, есть единицы техники, которые не прошли гостехосмотр».

В этих сезонных рейдах обычно проверяют контроль техники, в том числе находящейся на ремонте. Милиция обращает особое внимание на организацию сторожевой охраны, необходимое освещение, состояние запирающих устройств и, как следствие, недопущение хищений товарно-материальных ценностей.

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