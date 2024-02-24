В ГАИ запретили белорусам требовать это от водителей маршруток

Опубликовано: 24.02.2024 18:08 , Обновлено: 24.02.2024

В ГАИ Минска отчитались о проверках маршрутных такси за последние 8 дней. Для примера, там поделились статистикой только в одном, Заводском, районе Минска, где за это время выявили более 50 нарушений ПДД водителями маршруток. Также там назвали то, что белорусам нельзя требовать от них.

“Во время рейдов сотрудники ГАИ проверяют необходимые документы, вместимость транспорта, остаточный рисунок протектора, оценивают общее состояние транспортных средств”, - рассказали в Госавтоинспекции.

Там потребовали от водителей “неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость, осуществлять посадку в маршрутное транспортное средство и высадку из него в отведенных местах”.

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“В свою очередь пассажиры не должны требовать у водителя остановки маршрутного транспортного средства в неположенном месте”, - заявили в ГАИ Минска.

Ранее Телеграф сообщил, что судья Минского района Виктор Шевцов заявил, что даже в припаркованном незаведенном автомобиле нетрезвый водитель в некоторых случаях может лишиться прав. Его доводы, кстати, противоречат заявлениям представителя ГАИ, сделанным чуть раньше. В каких именно случаях грозит штраф и даже лишение прав?

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