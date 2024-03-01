"Паутина" — В ГАИ рассказали о новом "спецмероприятии" на дорогах Беларуси

Опубликовано: 01.03.2024 17:24 , Обновлено: 01.03.2024

Бобруйское ГАИ отчиталось о проведенном на дорогах спецмероприятии "Паутина". Что это такое?

По словам представителей Госавтоинспекции, “Паутина” — это рейдовое мероприятие направленное на пресечение “грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств”.

В число таких нарушений, по словам службы, являются управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушения правил обгона, маневрирования, проезда пешеходных переходов и перекрестков. В ходе рейда обращали внимание и на соблюдение правил перевозки пассажиров.

“В результате отработки задержан 47-летний бесправный водитель, в отношении которого составлен административный протокол. Автомобиль бобруйчанина помещен на охраняемую стоянку.”, —рассказали в телеграм-канале “Милиция Могилевщины”.

[info_b]“С начала 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции на территории города выявлено 37 нетрезвых водителей, 57 бесправников, 710 - проигнорировавших требования сигнала светофоров, 903 уязвимых участника дорожного движения, из них 167 находились в состоянии алкогольного опьянения.”[/info_b]

В Госавтоинспекции не уточнили, планируют ли устроить “паутину” в других регионах. Однако рейды ранее объявили и в других областях.

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