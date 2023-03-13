В минских школах решили внедрить новые блюда и сократить ассортимент буфетов
Зампред комитета по образованию Мингорисполкома Глеб Лавринович заявил, что в школьных столовых столицы начнут продавать новые блюда, которые прошли стадию эксперимента в трёх учебных заведениях.
По словам чиновника, ассортимент буфетов в школьных столовых тоже претерпит изменения.
“В него теперь включили шоколад, зефир, мармелад, смеси сухофруктов. Однако наименований данных позиций стало меньше по сравнению с тем, что было раньше”, - передает слова зампреда комитета по образованию госагентство “Минск-Новости”.
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Глеб Лавринович предсказал и уменьшение сахара в продуктах, которые будут продавать в буфетах. На них станут наносить маркировку «Для детского/школьного питания».
Какие новые блюда появится в столовых школ в Минске можно узнать, почитав другой наш материал. Ранее в министерстве образования опубликовали фотографии и рассказали, как и чем кормят белорусских школьников в рамках эксперимента, который «вступил в активную фазу» с 9 января.
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