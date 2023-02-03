Белорусским учителям разрешат есть в школьных столовых по повышенным ценам

Опубликовано: 03.02.2023 12:01 , Обновлено: 06.03.2023

Министр образования Беларуси Андрей Иванец 3 февраля сообщил, что учителя смогут есть в школьных столовых, но цена за обед для них будет выше, чем для детей.

По его словам, «в большинстве школ» педагоги могут питаться в столовых. Он утверждает, что оплачивать обед «без всяких проблем» есть возможность там, где обеды готовят комбинаты школьного питания.

«Немного сложнее со школами, где нет собственных бухгалтерий и где питание организуется самими школами», — передает его слова госагентство БелТА.

Иванец заявил, что «эта проблема практически решена».

«Оплата за обед, который для детей дотируется государством, для учителей будет производиться с небольшим повышающим коэффициентом», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из барановичских школ учителям запретили питаться в школьных столовых.

Тогда в Министерстве образования заявили, что «никаких распоряжений о запрете питания учителей в школах управление по образованию Барановичского горисполкома не давало. В настоящее время учителя могут питаться, как и раньше, получая горячее питание через школьные буфеты за оплату».