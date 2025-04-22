В Минске заработала аптека-робот с фейсконтролем. Кому не продадут лекарства?

Опубликовано: 22.04.2025 18:39 , Обновлено: 22.04.2025

На столичном железнодорожном вокзале заработал роботизированный аптечный комплекс. Официальный запуск состоялся 22 апреля. Новый автомат установили на цокольном этаже. Он призван, по словам инициаторов, упростить покупку лекарств в месте с «большим круглосуточным потоком людей».

Сам аптечный робот представляет собой, судя по фотографиям, закрытый модуль, внутри которого на стеллажах размещены медикаменты.

Процесс покупки выглядит несложным, но с нюансами. Покупателю нужно выбрать нужный препарат на сенсорном экране, после чего обязательным шагом является сканирование паспорта или ID-карты и фейсконтроль. В Минздраве и «Белфармации» заверили, что всё это необходимо лишь для подтверждения того, что покупателю исполнилось 14 лет. После подтверждения возраста и проведения оплаты, робот должен сам найти лекарство в своих закромах и подать его в специальное окошко.

Таким образом, если желающий воспользоваться аптекой самообслуживания не взял с собой документ или же ему меньше 14 лет, ничего не получится.

В ассортимент нового робота-фармацевта пока включили около 300 наименований исключительно безрецептурных препаратов и медизделий, и только белорусского производства. Для обеспечения сохранности лекарств внутри автомата поддерживается необходимый температурный режим, сообщили в ведомстве.

Фото: t.me/minzdravbelarus

Этот проект назвали «пилотным» — здесь будут тестировать работу системы в условиях реальной нагрузки. В случае успеха, как сообщили в Минздраве и «Белфармации», технологию могут масштабировать и на другие регионы. Гендиректор «Белфармации» Сергей Литош упомянул о возможной перспективе выдачи рецептурных препаратов через таких роботов в будущем, не уточнив, правда, технических деталей реализации.

Ещё в 2023 году журналисты Telegraf.news рассказывали и показывали, как работает подобный робот в аптеке в столичном районе «Восток».

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