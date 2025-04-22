В Минске заработала аптека-робот с фейсконтролем. Кому не продадут лекарства?
На столичном железнодорожном вокзале заработал роботизированный аптечный комплекс. Официальный запуск состоялся 22 апреля. Новый автомат установили на цокольном этаже. Он призван, по словам инициаторов, упростить покупку лекарств в месте с «большим круглосуточным потоком людей».
Сам аптечный робот представляет собой, судя по фотографиям, закрытый модуль, внутри которого на стеллажах размещены медикаменты.
Процесс покупки выглядит несложным, но с нюансами. Покупателю нужно выбрать нужный препарат на сенсорном экране, после чего обязательным шагом является сканирование паспорта или ID-карты и фейсконтроль. В Минздраве и «Белфармации» заверили, что всё это необходимо лишь для подтверждения того, что покупателю исполнилось 14 лет. После подтверждения возраста и проведения оплаты, робот должен сам найти лекарство в своих закромах и подать его в специальное окошко.
Таким образом, если желающий воспользоваться аптекой самообслуживания не взял с собой документ или же ему меньше 14 лет, ничего не получится.
В ассортимент нового робота-фармацевта пока включили около 300 наименований исключительно безрецептурных препаратов и медизделий, и только белорусского производства. Для обеспечения сохранности лекарств внутри автомата поддерживается необходимый температурный режим, сообщили в ведомстве.
Этот проект назвали «пилотным» — здесь будут тестировать работу системы в условиях реальной нагрузки. В случае успеха, как сообщили в Минздраве и «Белфармации», технологию могут масштабировать и на другие регионы. Гендиректор «Белфармации» Сергей Литош упомянул о возможной перспективе выдачи рецептурных препаратов через таких роботов в будущем, не уточнив, правда, технических деталей реализации.
Ещё в 2023 году журналисты Telegraf.news рассказывали и показывали, как работает подобный робот в аптеке в столичном районе «Восток».
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