В Беларуси заработал первый аптечный робот. Где и как пользоваться?

🎥 Видео

Опубликовано: 08.09.2023 07:38 , Обновлено: 15.11.2024

Первый и пока единственный в Беларуси аптечный робот появился в новой аптеке, которую открыли в среду, 6 сентября, в Минске по адресу проспект Независимости,143/1 (недалеко от станции метро "Восток"). Ранее аптека входила в состав ЗАО «Беролина», а затем была выкуплена республиканским унитарным предприятием "Белфармация".

В официальном телеграм-канале “Белфармации” опубликовали видео, на котором продемонстрировали аптечного робота в действии.

Он представляет собой автоматический стеллаж, на полках которого можно разместить до 10 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Стеллаж оборудован электромеханическим манипулятором, который может свободно перемещаться от одной полки к другой и по запросу фармацевта автоматически собирать заказ клиента и доставлять нужные препараты непосредственно к кассовой зоне.

Как пояснили в “Белфармации”, после подключения робота время на поиск препарата на складе существенно сократилось, что позволило ускорить время обслуживания клиентов и выделить больше времени на их консультацию фармацевтом. Кроме того, робот позволил сэкономить 30% площади аптеки, заявили на предприятии.