Белорусам разрешили пересекать границу с Польшей на КПП «Брест» без участия пограничников. Но не всем

📷 Фото

Опубликовано: 04.03.2025 15:34 , Обновлено: 04.03.2025

На белорусско-польской границе, в пункте пропуска «Брест», началист испытания новой системы — автоматический комплекс пограничного контроля. Он позволил гражданам с биометрическими паспортами проходить пограничный контроль без участия пограничника.

Необходимость внедрения такой системы, как отметил официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев, связана с тем, что «Брест» — единственный действующий на данный момент автомобильный пассажирский пункт пропуска на всей белорусско-польской границе. Ранее аналогичный комплекс успешно прошёл проверку в минском аэропорту, сообщило агентство БелТА.

Автоматические кабины погранконтроля работают в Бресте около недели. Два терминала установлены в зале оформления и доступны для граждан Беларуси старше 18 лет, выезжающих из страны и имеющих биометрические паспорта.

Фото: БелТА

Начальник отделения пограничного контроля «Варшавский мост» Дмитрий Бриштель описал процедуру: «Граждане предоставляют свои биометрические документы, регистрируются, оставляют биометрические данные, затем следуют на определённый канал оформления, выделенный для прохождения в автоматическом режиме. Сверив данные, проходят для посадки в своё транспортное средство».

Пограничники подчеркнули, что прохождение контроля через автоматический комплекс — это право, а не обязанность. Белорусы по-прежнему могут выбрать традиционный способ оформления.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что польские предприниматели настойчиво попросили открыть ещё один пункт пропуска на границе с Беларусью.

Польские предприниматели пригрозили Туску иском, если не откроет КПП на границе с Беларусью