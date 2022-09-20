Лукашенко приказал "зачистить" частные школы - "Клоака антигосударственная"

Опубликовано: 20.09.2022 12:16 , Обновлено: 03.10.2022

Александр Лукашенко приказал "зачистить до невозможности" все частные школы и другие учебные заведения. О чем заявил на на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем 20 сентября.

По мнению Александра Лукашенко, в негосударственных учебных учреждениях “на дух не воспринимают белорусское государство”. Поэтому необходимо ввести лицензирование.

“Это что, там муть какая-то, какая-то клоака образовалась антигосударственная? Ну, 26 детей. Ну что это за школа?! Поэтому я поручил немедленно ввести лицензирование со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы - это не та сфера, где мы шутить должны”, - заявил он.

Александр Лукашенко приказал секретарю Совбеза “зачистить все до невозможности в системе образования”.

Ранее Телеграф сообщил, что 1 сентября один из студентов на «открытом уроке» с Александром Лукашенко спросил, как можно исправить то, что «большинство белорусов отказывается слушать провластную информацию». Тот ответил, и традиционно довольно много. Вспомнил про выборы и пообещал передать ему и его одногодкам президентскую эстафету.

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