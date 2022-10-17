Лукашенко обязал все детские сады и школы в Беларуси получить лицензии

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Опубликовано: 17.10.2022 19:25 , Обновлено: 17.10.2022

Александр Лукашенко 17 октября подписал закон "О лицензировании". Согласно которому, школы и детские сады в Беларуси теперь должны получать лицензии для осуществления образовательной деятельности.

Министерство образования будет определять сроки получения лицензий детскими садами и школами согасно некоему утвержденному графику.

В соответствии с новым законом, правила получения лицензии государственными и частными детскими садами и школами вступят в силу сразу после официального опубликования закона (на момент написания новости не появился на Национальном правовом портале). А остальные нормы - с 1 января 2023 года.

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В его пресс-службе [link href=“https://www.belta.by/president/view/lukashenko-podpisal-zakon-o-litsenzirovanii-v-tom-chisle-dlja-shkol-i-detskih-sadov-529820-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link], что в законе также “системно и комплексно регулируется вся сфера лицензирования”. Законом устанавливается список лицензируемых видов деятельности и государственные органы, которые будут их выдавать. А также устанавливается порядок получения лицензий и список нарушений, которые считаются настолько серьезными, что влекут лишение лицензий.

Также в законе устанавливается порядок перехода на электронное лицензирование и создание Единого цифрового реестра лицензий.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве образования заявили, что проводят “жёсткую ревизию” частных образовательных заведений в Беларуси. 8 частных школ уже закрыли, ещё 12 получили от чиновников предписания о прекращении деятельности.

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