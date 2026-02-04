В Минэнерго посовещались, когда включать и выключать освещение на улицах

Опубликовано: 04.02.2026 19:25 , Обновлено: 04.02.2026

В Министерстве энергетики Беларуси (Минэнерго) провели совещание по следам распоряжения Президента Беларуси. В ведомстве заявили, что будут менять подходы к установке режимов работы уличного освещения в населённых пунктах.

В Минэнерго подчеркнули, что будут ориентироваться, с одной стороны, на «эффективное использование электроэнергии как стратегического ресурса», а с другой — на «безусловное обеспечение безопасности и комфорта граждан».

Впрочем, чиновники пока не приняли конкретных решений об изменении освещения улиц в белорусских городах и деревнях. Вместо этого Минэнерго решило выработать новые подходы вместе с местными властями, которые станут единым стандартом определения графиков уличного освещения.

В Минэнерго пояснили, что будут ориентироваться на такие принципы:

режимы формируются с учётом времени восхода и захода солнца;

в зонах повышенной опасности (школы, больницы, пешеходные переходы) применяется особый режим;

приоритет — безопасность людей.

Чем эти принципы отличаются от прежних, в ведомстве не уточнили. Но рассказали, что уличное освещение в белорусских городах управляется дистанционно, а значит новые графики включения и отключения смогут ввести оперативно.

Ранее Президент Александр Лукашенко потребовал изменить режим освещения на белорусских улицах. Для этого он потребовал от чиновников задействовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы тот выключал фонари в 7:00 и автоматически включал их не раньше 20:00.

Лукашенко приказал включать свет на улицах не раньше 20:00