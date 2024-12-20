В Минске сделали бесплатным проезд на общественном транспорте для всех 26 января

Опубликовано: 20.12.2024 13:26 , Обновлено: 20.12.2024

В белорусской столице сделали бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро в воскресенье 26 января 2025 года.

Такое решение приняли депутаты 8-й очередной сессии Минского городского Совета депутатов, передает БЕЛТА.

Напомним, на 26 января в Беларуси назначили президентские выборы. Сейчас в гонке участвуют:

глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич;

индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая;

действующий глава государства Александр Лукашенко;

первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергей Сыранков;

председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк.

Ранее на заседаниях областных избирательных комиссий по выборам президента Беларуси озвучили количество подписей, которые, как утверждают, собрали потенциальные кандидаты.

ЦИК принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом в президенты Беларуси

Как писал Telegraf.news, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко объяснил, почему Беларусь не будет открывать избирательные участки на предстоящих президентских выборах за границей.

«Посягательство на суверенитет» — Глава ЦИК объяснил, почему Беларусь отказалась от избирательных участков за рубежом