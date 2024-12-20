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В Минске сделали бесплатным проезд на общественном транспорте для всех 26 января

В Минске сделали бесплатным проезд на общественном транспорте для всех 26 января
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В белорусской столице сделали бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро в воскресенье 26 января 2025 года.

Такое решение приняли депутаты 8-й очередной сессии Минского городского Совета депутатов, передает БЕЛТА.

Напомним, на 26 января в Беларуси назначили президентские выборы. Сейчас в гонке участвуют:

  • глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич;
  • индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая;
  • действующий глава государства Александр Лукашенко;
  • первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергей Сыранков;
  • председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк.

Ранее на заседаниях областных избирательных комиссий по выборам президента Беларуси озвучили количество подписей, которые, как утверждают, собрали потенциальные кандидаты.

ЦИК принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом в президенты Беларуси

Как писал Telegraf.news, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко объяснил, почему Беларусь не будет открывать избирательные участки на предстоящих президентских выборах за границей.

«Посягательство на суверенитет» — Глава ЦИК объяснил, почему Беларусь отказалась от избирательных участков за рубежом

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