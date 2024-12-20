В Минске сделали бесплатным проезд на общественном транспорте для всех 26 января
В белорусской столице сделали бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро в воскресенье 26 января 2025 года.
Такое решение приняли депутаты 8-й очередной сессии Минского городского Совета депутатов, передает БЕЛТА.
Напомним, на 26 января в Беларуси назначили президентские выборы. Сейчас в гонке участвуют:
- глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич;
- индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая;
- действующий глава государства Александр Лукашенко;
- первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергей Сыранков;
- председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк.
Ранее на заседаниях областных избирательных комиссий по выборам президента Беларуси озвучили количество подписей, которые, как утверждают, собрали потенциальные кандидаты.
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Как писал Telegraf.news, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко объяснил, почему Беларусь не будет открывать избирательные участки на предстоящих президентских выборах за границей.
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