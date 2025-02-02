В Минске с 3 февраля решили запустить новый автобусный маршрут. Куда и откуда?

Опубликовано: 02.02.2025 23:00 , Обновлено: 02.02.2025

В государственном учреждении "Столичный транспорт и связь" сообщили о запуске нового автобусного маршрута №152С, который свяжет ДС "Карбышева" и Боровлянскую школу №3 (будет пролегать через Дроздово). На предприятии пообещали, что первые рейсы состоятся уже завтра, 3 февраля.

В пресс-службе учреждения обратили внимание, что рейсы будут организованы исключительно в будни. Так, от ДС “Карбышева” автобусы будут отправляться в:

7:03,

13:00,

16:10,

18:10.

В обратную сторону, от остановочного пункта “Боровлянская школа №3”, транспорт будет отправляться по следующему расписанию:

7:43,

13:55,

16:50,

18:50.

К слову, ранее Минсктранс объявил о новом автобусном маршруте № 71С, который с минимальным количеством остановок соединит микрорайон Сокол с диспетчерской станцией «Шабаны». Планируется, что маршрут будет работать только по будням.

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Также мы рассказывали, что в Минске есть ряд маршрутов общественного транспорта, где пассажиры, оплатившие проезд, могут неожиданно оказаться «зайцами». Это происходит из-за особенностей системы оплаты и организации движения, когда оплата действует на один рейс, а не на всю поездку, как может показаться. Журналисты Telegraf.news разобрались, как избежать неприятностей и штрафов.

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