В Минске с 3 февраля решили запустить новый автобусный маршрут. Куда и откуда?
В государственном учреждении "Столичный транспорт и связь" сообщили о запуске нового автобусного маршрута №152С, который свяжет ДС "Карбышева" и Боровлянскую школу №3 (будет пролегать через Дроздово). На предприятии пообещали, что первые рейсы состоятся уже завтра, 3 февраля.
В пресс-службе учреждения обратили внимание, что рейсы будут организованы исключительно в будни. Так, от ДС “Карбышева” автобусы будут отправляться в:
- 7:03,
- 13:00,
- 16:10,
- 18:10.
В обратную сторону, от остановочного пункта “Боровлянская школа №3”, транспорт будет отправляться по следующему расписанию:
- 7:43,
- 13:55,
- 16:50,
- 18:50.
К слову, ранее Минсктранс объявил о новом автобусном маршруте № 71С, который с минимальным количеством остановок соединит микрорайон Сокол с диспетчерской станцией «Шабаны». Планируется, что маршрут будет работать только по будням.
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Также мы рассказывали, что в Минске есть ряд маршрутов общественного транспорта, где пассажиры, оплатившие проезд, могут неожиданно оказаться «зайцами». Это происходит из-за особенностей системы оплаты и организации движения, когда оплата действует на один рейс, а не на всю поездку, как может показаться. Журналисты Telegraf.news разобрались, как избежать неприятностей и штрафов.
Минсктранс рассказал, почему на некоторых маршрутах можно получить штраф даже после оплаты проезда