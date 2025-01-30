Минсктранс рассказал, почему на некоторых маршрутах можно получить штраф даже после оплаты проезда

Опубликовано: 30.01.2025 17:50 , Обновлено: 30.01.2025

В Минске есть ряд маршрутов общественного транспорта, где пассажиры, оплатившие проезд, могут неожиданно оказаться «зайцами». Это происходит из-за особенностей системы оплаты и организации движения, когда оплата действует на один рейс, а не на всю поездку, как может показаться. Журналисты Telegraf.news разобрались, как избежать неприятностей и штрафов.

Дело в том, что оплата проезда в общественном транспорте Минска действует на один рейс, рассказали в «Минсктрансе» госагентству «Минск-Новости». Рейсом считается путь транспортного средства от начальной до конечной остановки маршрута в прямом или обратном направлении. Проблема возникает на маршрутах, где на конечных остановках не происходит полной высадки пассажиров, и транспорт продолжает движение, меняя лишь направление.

Рассмотрим пример с автобусом № 65. Пассажир садится на остановке «Сендайский сквер» и оплачивает проезд. Автобус доезжает до остановки «Городской Вал» и разворачивается, чтобы ехать в обратном направлении. Если в этот момент проверить проездной документ, то окажется, что он уже недействителен, поскольку оплата была произведена только на первый рейс, закончившийся на «Городском Валу». Похожие ситуации могут возникнуть и на других маршрутах, таких как троллейбусы № 3, 6, 20 (около железнодорожного вокзала), автобусы № 53 (в Курасовщине) и 54 (около станции метро «Спортивная»).

Чтобы избежать штрафа, нужно оплачивать каждый «посещённый» рейс, то есть путь от одной конечной остановки до другой. На маршрутах, где нет полной высадки на конечной, это может потребовать двух оплат. Необходимо также знать, где расположены конечные остановки, чтобы понимать, где заканчивается действие вашей оплаты. Эту информацию можно найти на сайте оператора «Столичный транспорт и связь».

Ранее Telegraf.news писал, что столичная ГАИ объявила двухдневные профилактические рейды, направленные на предупреждение нарушений законодательства в сфере пассажирских перевозок.

ГАИ объявила рейды по маршруткам в двух регионах Беларуси. Но следить пообещали не только за ними