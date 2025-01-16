В Минске открыли новый скоростной автобусный маршрут. Куда едет?

Опубликовано: 16.01.2025 13:49 , Обновлено: 16.01.2025

Минсктранс объявил о новом автобусном маршруте № 171С, который с минимальным количеством остановок соединит микрорайон Сокол с диспетчерской станцией «Шабаны». Первый рейс запланирован на 20 января, и этот маршрут будет работать только по будням.

Автобус призван обеспечить связь отдалённого района столицы со школами, детсадами и другими социальными учреждениями в микрорайоне Шабаны.

Схема: minsktrans.by

Кроме того, с 25 января 2025 года маршрут № 173С «Сокол — Национальный аэропорт Минск» будет работать и в выходные, сообщили на предприятии. Также изменится расписание движения автобуса № 112С «Автостанция „Автозаводская“ — микрорайон Сокол».

Ранее белорусский сервис бронирования билетов на автобусы и маршрутки «Атлас» объявил о переходе к динамическому ценообразованию. Для начала систему решили «обкатать» на одном из внутренних направлений, но если она оправдает себя, в будущем её могут начать применять и на других маршрутах. Что изменится для пассажиров, рассказывала редакция Telegraf.news.

Белорусский сервис бронирования билетов решил менять цены на маршрутки в зависимости от спроса