В Минске решили убрать тароматы, к которым выстраивались огромные очереди

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Опубликовано: 12.02.2024 17:23 , Обновлено: 12.02.2024

Некоторые появившиеся в столице тароматы сократили рабочий функционал или вовсе прекратили работать. Об этом написал портал Tochka.by. Изменилось и начисление баллов за сданную таким образом тару – эти баллы можно конвертировать в деньги и тратить при покупках. В чем дело?

Судя по всему, с полной реализацией идеи собирать таким образом вторсырье что-то пошло не так. Читатель портала прислал фотографии, сделанные в ТЦ «Караван» по адресу ул. Налибокская, 1.

На снимке – отключенный аппарат. Кроме того, на нем повесили уведомление от администрации торгового центра: «Фандомат вышел из строя и будет направлен на ремонт. Устанавливаться после ремонта он не будет».

[inf]Несколько месяцев назад в столице появилась интересная новинка – фандомат по приему жестяных банок и пластиковых бутылок. Умная техника предлагала скачать мобильное приложение в телефоне под названием Ecoplatform и через него получать бонусы в разных магазинах взамен сданной тары.[/inf]

А вот еще одно сообщение: «Пришло уведомление на Ecoplatform, что теперь тароматы принимают только пластиковые бутылки». То есть, жестяные банки сдать больше не получится.

Кроме того, с 6 февраля изменили систему начисления баллов за тару, сообщил портал. Так, поначалу за 10 единиц тары автомат давал пользователю 100 баллов, которые конвертировались в сети магазинов «Соседи» в 1 рубль, а теперь на 1 рубль надо набрать 200 баллов.

Как все начиналось

В ноябре 2023 года в компании «А-100 Девелопмент», которая предоставляла площадки для установки некоторых аппаратов, сообщали, что в ближайшие месяцы количество фандоматов в Минске достигнет 50, а до конца 2024 года сеть разрастется до 250 автоматов.

Фандоматы в белорусской столице появились осенью 2023 года. Но, как мы писали, в этом деле было еще много «неурегулированных вопросов».

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Фандоматы – это, по сути, еще одна попытка воплотить в жизнь депозитную систему сбора тары. Как сообщил сайт Tochka.by со ссылкой на предприятие «Оператор вторичных материальных ресурсов», централизованное внедрение депозитно-залоговой системы решено отложить:

«По словам представителя предприятия, это слишком затратно. Система предполагает взаимодействие многих субъектов: производителей товаров и тары, импортеров, торговых сетей и централизованного органа, который бы координировал эту деятельность».

Потому решили сдвинуть приоритет на развитие существующей инфраструктуры обращения с отходами, то есть раздельно собирать мусор и так его перерабатывать, подытожили на портале.

Ранее Телеграф рассказывал, как в интернет попало видео огромной очереди, которая выстроилась к автомату, установленному в одном из минских гипермаркетов. За два дня видео собрало более 256 тыс. просмотров и сотни комментариев, причём подавляющее большинство комментаторов с завистью сетовало на то, что такие автоматы пока не установлены повсеместно по стране.

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