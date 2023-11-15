"Хорошо, но бесполезно" - Чиновники рассказали, почему решили пока не принимать бутылки у белорусов

Опубликовано: 15.11.2023 13:43 , Обновлено: 15.11.2023

В крупных торговых центрах Минска начали появляться фандоматы - специальные автоматы для приема использованной тары. Однако оказалось, что это частная инициатива отдельных торговых сетей, а централизованно внедрять депозитно-залоговую систему тары в Беларуси пока не планируют. В госучреждении "Оператор вторичных материальных ресурсов" объяснили, почему.

Что такое фандоматы?

[info_b]Фандомат - это автомат по приёму тары, с помощью которого можно обменять возвратную тару либо на небольшое денежное вознаграждение, либо на специальные баллы или скидочные купоны, которые можно использовать в магазинах.

Первый в Беларуси таромат появился в 2020 году в Минске, в торговом центре “Скала”. Он принимал ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки в обмен на скидочные купоны в торговой сети Green. [/info_b]

На днях новые тароматы, готовые к установке, заметили ещё в одном столичном торговом центре. На них нанесена символика торговой сети “Соседи” и слоганы “Сдай бутылку или банку — получи экобонусы”, сообщил портал Tochka.by.

Агентство “Минск-Новости” обратилось за комментарием к “Оператору вторичных материальных ресурсов” - госучреждению, созданному в 2021 году по инициативе Министерства жилищно-коммунального хозяйства для координации деятельности в сфере обращения со вторресурсами. Замдиректора предприятия Надежда Орешко пояснила, что государство к ним отношения не имеет.

“Это инициатива самих торговых сетей, позиционирующих себя как экоответственных субъектов. Это хорошо, и мы это поддерживаем”, - завила представительница “Оператора вторичных материальных ресурсов”.

Сложно, дорого и “бесполезно”?

По словам Орешко, централизованная установка тароматов по всей стране “давно обсуждается” и “присутствует в Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года”. Но пока этот вопрос решили отложить.

“Там очень много неурегулированных вопросов”, – заявила она, пояснив, что для этого необходимо выстроить “систему взаимодействия очень многих субъектов”, включая производителей товаров и тары, импортеров, торговых сетей и “централизованного органа, который бы координировал всю эту деятельность”.

Кроме того, внедрение такой централизованной системы обращения с вторресурсами, по словам Орешко, “требует очень больших инвестиций”, а в Беларуси сегодня “приоритет сдвинулся на развитие существующей инфраструктуры обращения с отходами”, куда и направляются все доступные инвестиции.

“Нужно понимать, что собирать вторичные материальные ресурсы, конечно, хорошо, но бесполезно без развития их переработки. Поэтому сейчас акцент сместился на развитие инфраструктуры сортировки и переработки отходов”, - заявила представительница “Оператора вторичных материальных ресурсов” и пообещала “вернуться к вопросу централизованного внедрения депозитно-залоговой системы позже”.

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