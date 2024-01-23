"В Брест такой, пожалуйста" - Видео очереди к автомату в минском гипере собрало 250 тыс. просмотров. В чем фишка?

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Опубликовано: 23.01.2024 10:55 , Обновлено: 23.01.2024

В интернет попало видео огромной очереди, которая выстроилась к автомату, установленному в одном из минских гипермаркетов. За два дня видео собрало более 256 тыс. просмотров и сотни комментариев, причём подавляющее большинство комментаторов с завистью сетовало на то, что такие автоматы пока не установлены повсеместно по стране.

Оказалось, что минчане выстроились в большую очередь в так называемый таромат, куда можно сдать использованные пластиковые бутылки, получив 10 копеек за каждую.

[link href=“https://www.tiktok.com/@doradora___?refer=embed” title=“@doradora___” target=“blank” rel=“noopener”] @doradora__ [/link] 1 бутылка - 10коп.[link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“глобальныерекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #глобальныерекомендации [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“обзорыминска” target=“_blank” rel=“noopener”] #обзорыминска [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B1?refer=embed” title=“обзорвб” target=“_blank” rel=“noopener”] #обзорвб [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Beat-Goes-On-6705085093213374465?refer=embed” title=”♬ Beat Goes On - The All Seeing I” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Beat Goes On - The All Seeing I [/link]

Часть зрителей с сарказмом отметила, что использованный пластик “проще в пункты вторсырья сдавать”, однако другие, более осведомлённые в данном вопросе интернет-пользователи резонно заметили, что сдавать тару в подобные автоматы выгоднее. По словам одного из пользователей, в пункте приема вторсырья пластик принимают по 40 копеек за кило, а это, по его подсчётам, как минимум 32 стандартные бутылки, следовательно, сдавать в таромат выйдет в 32 раза выгоднее.

Впрочем, пока одни практиковались в “занимательной математике”, другие просто похвалила инициативу организаторов этих пунктов сдачи пластиковой тары, отметив, что это однозначно “полезная вещь”, от которой “все в плюсе”, и потребовали “больше таких автоматов”.

Особенно сетовали на отсутствие подобных тароматов поблизости жители регионов:

“Почему в Гродно нет?” - задался вопросом один из них.

“В Брест, пожалуйста, такой аппарат,” - написал другой.

Напомним, первый в Беларуси таромат появился в 2020 году в Минске, в торговом центре «Скала». Он принимал ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки в обмен на скидочные купоны в торговой сети Green. Осенью прошлого года новые фандоматы заметили в нескольких крупных торговых центрах Минска. Однако оказалось, что это частная инициатива отдельных торговых сетей, а централизованно внедрять депозитно-залоговую систему тары в Беларуси пока не планируют. В госучреждении “Оператор вторичных материальных ресурсов” объяснили, почему.

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