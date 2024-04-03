В Мингорисполкоме рассказали, начнут ли сейчас отключать отопление в столице

Опубликовано: 03.04.2024 10:31 , Обновлено: 03.04.2024

В Минске пока не планируют отключать отопление "ни у одной из групп потребителей тепла". Об этом агентству "Минск-Новости" сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Мартинкевич.

Как рассказал Мартинкевич, в столице пока сохранят подачу отопления везде, потому что прогнозируется похолодание.

Решение об окончании отопительного сезона в Минске принимает Мингорисполком. Согласно правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, отопление в больницах, детских садах, школах отключают, когда на улице среднесуточная температура наружного воздуха составляет +10ºC.

В жилом фонде этот показатель ниже: подачу тепла отключат при +8ºC в течение трех суток. Также важное условие - дальнейший благоприятный прогноз погоды.

Кстати, если с потеплением на улице в квартире становится жарко, об этом стоит сообщить в службу 115. Специалисты отрегулируют подачу тепла. Хотя во многих минских многоквартирных домах установлены системы автоматического регулирования теплопотребления, которые определяют подачу тепла исходя из данных по температуре на улице.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Гомеле и Гродно уже начали отключать отопление в промышленных и административных зданиях. Жилого фонда, а также больниц, школ и детских садов это пока не касается.

В Беларуси начали отключать отопление. Где сначала?

[info_b]В первую очередь батареи в Беларуси отключают в общественных, административных зданиях, а также на промышленных предприятиях. После – в жилищном фонде, общежитиях, вузах, театрах, общегородских банях, гостиницах. И только потом тепло перестают подавать в детские сады, школы, поликлиники и больницы, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.[/info_b]

К примеру, в 2023 году отопление в стране начали перекрывать с 10 апреля, а в 2022 году — в начале мая.

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