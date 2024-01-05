В Минске решили ограничить скорость для самокатов до 10 км/ч. Но не везде

Опубликовано: 05.01.2024 13:15 , Обновлено: 05.01.2024

В некоторых районах Минска в этому году решили ввести новые скоростные ограничения, которые коснутся средств персональной мобильности, таких как электросамокаты, гироскуторы, моноколёса и т.д. О нововведениях, которые запланированы уже на эту весну, рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

В эфире «Радио-Минск» он рассказал о пилотном проекте, запущенном в Минске в 2023 году при участии четырех шеринговых компаний по аренде самокатов.

“Его суть в том, чтобы посредством системы навигации отслеживать маршруты передвижения средств персональной мобильности и фиксировать участки с наибольшей интенсивностью движения”, — пояснил Цуран.

В последующем, по его словам, владельцы шеринговых компаний планируют с помощью специального программного обеспечения ограничить скорость движения средств персональной мобильности. Как пояснил чиновник, ограничение составит от 5 до 10 км/ч.

Чтобы “уравнять поток всех участников дорожного движения”, по словам Цурана, уже к весне новые ограничения на движение самокатов (либо снижение их скорости) введут в районе площади Я. Коласа и прилегающих к ней пешеходных зон.

Напомним, прошлой весной средствам персональной мобильности запретили проезд по территории Верхнего города в Минске. Запрет действовал всё лето с 20:00 пятницы по 8:00 понедельника, то есть в период действия пешеходной зоны в Верхнем городе.

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