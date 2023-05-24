ГАИ запретила электросамокаты в центре Минска по выходным. Но не все

Опубликовано: 24.05.2023 07:49 , Обновлено: 24.05.2023

Средствам персональной мобильности (СПМ), таким как электросамокаты, сигвеи, гироскутеры и моноколеса, решили запретить проезд по территории Верхнего города в Минске. Запрет будет действовать всё лето с 20:00 пятницы по 8:00 понедельника, то есть в период действия пешеходной зоны в Верхнем городе.

О нововведениях для пользователей СПМ в интервью БелТА рассказал замначальника минской ГАИ Денис Ливанович. По его словам, пока полный запрет на движение коснётся только шеринговых компаний, однако. Тем не менее, в ГАИ не исключили возможности, что ограничения расширят и введут и для личных СПМ минчан.

Как пояснил пердставитель столичной Госавтоинспекции, решение о запрете электросамокатов в Верхнем городе обусловлено тем, что в летний период в выходные его посещает большое количество людей, по вечерам концентрация отдыхающих возрастает в разы.

“Во время действия пешеходной зоны количество отдыхающих, находящихся на территории Верхнего города, превышает те возможности, которые инфраструктура улицы Зыбицкой и переулка Музыкального может себе позволить. Повышенный контроль за безопасностью передвижения граждан в этом случае необходим”, - пояснил Ливанович.

Он также отметил, что милиционеры и инспекторы ГАИ летом будут постоянно контролировать ситуацию в этом районе Минска и следить, в числе прочего, и за соблюдением правил дорожной безопасности пешеходами на СПМ. Представитель Госавтоинспекции пояснил, что все факты нарушений ПДД правоохранители будут фиксировать с помощью персональных видеорегистраторов, а нарушителей - привлекать к административной ответственности.

В ГАИ решили вылавливать несовершеннолетних на шеринговых электросамокатах

Помимо всего прочего, по словам Ливановича, инспекторы планируют вычислять среди пользователей шеринговых СПМ несовершеннолетних и передавать информацию о них непосредственно в прокатные организации, чтобы те безвозвратно блокировали аккаунты и отключали привязанные к ним платежные средства. Кроме того, информацию о нарушении ПДД несовершеннолетними в ГАИ намерены передавать в учреждения образования и родителям, с которыми пообещали проводить тематические профилактические беседы.

В Беларуси установили новый тип камер, измеряющих скорость. Кого ловят?

Напомним, этой весной в Минске установили первую камеру, которая измеряют скорость электросамокатов , велосипедов и других средств персональной мобильности (СПМ). Мало того, в парках и скверах прокатные самокаты будут сами снижать скорость до 15 км/ч, пообещали в ГАИ.

Белоруса оштрафовали за езду без прав на электросамокате. Что происходит?

Тем временем, в Беларуси появился первый прецедент, когда человека оштрафовали за езду без прав — на электросамокате. Инцидент произошел в Слониме Гродненской области. Сотрудники ГАИ выписали мужчине штраф за езду на электросамокате без водительского удостоверения и аргументировали это тем, что его самокат на самом деле «это мопед, исходя из новых определений ПДД».