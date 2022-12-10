В Минске призвали "неравнодушных жителей" устроить "снежный флешмоб"

Опубликовано: 10.12.2022 12:09 , Обновлено: 10.12.2022

В ЖКХ Минска рассказали, что из-за того, что "вчера красиво падал снег, город превратился в зимнюю сказку". А потому призвали горожан это исправить.

Там сообщили что вступили в “нелегкую борьбу” со снегом. Организации ЖКХ переведены в режим повышенной готовности.

“Работает техника, задействован усиленный резерв работников всех предприятий, входящих в состав ГО “Минское городское жилищное хозяйство”. Неравнодушные жители вышли на помощь коммунальщикам в борьбе с последствиями снегопада”, - отчитались там. Но признались, что “снег все прибывает и прибывает”.

А потому намекнули, что КУП ЖЭУ по месту жительства помогут всем желающим с инвентарем.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси целую неделю сохранялись неблагоприятные погодные явления в виде гололеда, гололедицы и усиления ветра до 18 м/с. Что же ждать нам на выходных 10-11 декабря? Вот прогноз синоптиков.

Мощнейший циклон идет на Беларусь? Синоптики рассказали о погоде на выходных