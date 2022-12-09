Мощнейший циклон идет на Беларусь? Синоптики рассказали о погоде на выходных

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Опубликовано: 09.12.2022 09:24 , Обновлено: 09.12.2022

В Беларуси целую неделю сохранялись неблагоприятные погодные явления в виде гололеда, гололедицы и усиления ветра до 18 м/с. Что же ждать нам на выходных 10-11 декабря? Вот прогноз синоптиков.

«Мощнецкий циклон»

Как сообщил анонимный синоптик, автор телеграм-канала @nadvorie, со ссылкой на данные Windy.com, в ближайшее воскресенье, 11 декабря, белорусов ожидает «жуткая по своему разнообразию погодка».

«Из Атлантики из р-на Канарских о-вов, через юг Европы и Украину на Беларусь и далее на Балтику выходит мощнецкий циклон. Снег и метель с переходом в дождь и обратно. Будет интересно», — написал он.

Что говорит Белгидромет?

По данным Белгидромета, в субботу 10 декабря в стране будет преобладать облачная погода. Пройдут снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Также возможны туман, гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит 0..-7°С, по северу при прояснениях — до -8..-11°С. Днем же будет от -5°С по северо-западу до +3°С по юго-востоку страны.

В воскресенье 11 декабря , на погоду в Беларуси утром и днем начнет влиять северная периферия южного циклона , смещающегося с Балканского полуострова на центральные районы Украины.

Синоптики спрогнозировали облачную, ночью с прояснениями погоду. Утром и днем будет сложно: по стране пройдут снег, мокрый снег, дождь, а местами – сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха ночью 0..-7°С, по северо-западу до -9°С. Днем — от -5°С на северо-западе до +5°С на юго-востоке страны.

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