В Минске показали образцы единой школьной формы
В Минске 27 февраля председателю Совета Республики Наталье Кочановой показали новые образцы единой школьной формы для столичных учреждений образования.
Планируется, что в пилотном проекте поэтапного введения единой школьной формы примут участие более 40 тысяч учеников из 50 учреждений образования Минска, сообщили в телеграм-канале Совета Республики национального собрания Республики Беларусь.
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Ранее Телеграф писал о том что в школе № 101 Минска специальную форму ввели не только для учеников, но и для преподавателей.
В минской школе для учителей ввели форму. Как она выглядит?
А ещё о том какую форму Беллегпром представил поварам минских школ.