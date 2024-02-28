В Минске показали образцы единой школьной формы

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Опубликовано: 28.02.2024 09:55 , Обновлено: 28.02.2024

В Минске 27 февраля председателю Совета Республики Наталье Кочановой показали новые образцы единой школьной формы для столичных учреждений образования.

Планируется, что в пилотном проекте поэтапного введения единой школьной формы примут участие более 40 тысяч учеников из 50 учреждений образования Минска, сообщили в телеграм-канале Совета Республики национального собрания Республики Беларусь.

Предприятия легпрома разработали изделия для каждой половозрастной группы. Вся коллекция изготовлена из сырья отечественного производства. С учетом замечаний и предложений коллекция пообещали доработатьэ

Образцы формы для столичных школ из телеграм-канала Совета Республики

Ранее Телеграф писал о том что в школе № 101 Минска специальную форму ввели не только для учеников, но и для преподавателей.

В минской школе для учителей ввели форму. Как она выглядит?

А ещё о том какую форму Беллегпром представил поварам минских школ.

«Беллегпром» показал форму школьных поваров. Как вам?