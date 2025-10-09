В Минске объявили субботники — «Главное одеться удобно»
ЖКХ Минска официально объявило о проведении субботников в столице октября. Коммунальники призвали горожан принять участие в уборке мусора во дворах и на других территориях.
Также в планах ведомства — посадка деревьев и кустарников и благоустройство территорий. Коммунальники пообещали предоставить всем желающим необходимый инвентарь.
«Главное — одеться удобно и взять с собой хорошее настроение! Будем рады видеть вас и вместе сделать наш город еще чище и уютнее!» — отметили в ЖКХ.
Напомним, что с 2025 года некоторые призывы властей к уборке и благоустройству территорий стали обязательными.
Так, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 74 «Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов».
Согласно документу, местные власти теперь могут «привлекать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан к выполнению собственными силами и (или) за счёт собственных средств работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния, благоустройству и содержанию территорий земель общего пользования населённых пунктов, в том числе территорий, прилегающих к предоставленным им (находящимся у них) земельным участкам».
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Однако в данном случае, судя по всему, речь идёт о добровольном мероприятии. В сообщении ЖКХ нет отсылки к распоряжениям глав исполкомов.
При этом всем белорусам стоит помнить, что 25 октября намечен Республиканский субботник по всей Беларуси.
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