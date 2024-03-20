В Минске объявили рейды по маршруткам. Какой штраф грозит пассажирам за безбилетный проезд?

Опубликовано: 20.03.2024 14:43 , Обновлено: 20.03.2024

Контролирующие органы сообщили о проверке столичных маршруток. Об этом рассказали в Telegram-канале Мингорисполкома.

Рейды проведут в рамках работы по пресечению правонарушений в сфере перевозок пассажиров маршрутными такси.

“Ключевым станет вопрос проверки наличия у пассажиров проездного документа (билета)”, - написали в источнике.

Конкретные даты проведения рейдов не указали.

В Мингорисполкоме напомнили белорусам, что, согласно постановлению Совмина, в случае проезда без проездного документа пассажир считается безбилетным. И, конечно, он обязан оплатить проезд и потребовать у водителя билет.

В противном случае - административная ответственность по статье 18.28 КоАП Беларуси.

За безбилетный проезд в маршрутных такси пригородного сообщения предусмотрен штраф в размере 0,7 базовой величины ( 28 рублей ). Если это маршрутка междугороднего сообщения, то взыскание вырастает до 1 б.в. ( 40 рублей ).

Также штраф пассажиру могут выписать за непристегнутые ремни безопасности (тоже до 1 б.в .). Это касается и водителя маршрутного такси.

Может ли ГАИ оштрафовать белорусов за непристегнутые ремни в маршрутке? Вот что говорится в КоАП

Рейды ГАИ

К слову, в Минске с 20 по 26 марта проводят комплекс профилактических мероприятий «Такси». Сотрудники столичной Госавтоинспекции пообещали принять дополнительные меры по пресечению фактов:

нарушений ПДД, создающих угрозу безопасности дорожного движения,

нарушений правил перевозки пассажиров, в том числе с непристегнутыми ремнями безопасности,

участия в дорожном движении автомобилей-такси, имеющих неисправности либо с несоблюдением условий, при наличии которых ПДД запрещено их участие в дорожном движении.

Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, рейды проведут с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации.

Ранее Телеграф рассказывал о случае в Гродненской области, когда водителя и пассажиров маршрутки оштрафовали буквально на старте поездки.

В Гродненской области ГАИ остановила маршрутку и оштрафовала водителя и пассажиров. За что?