Может ли ГАИ оштрафовать белорусов за непристегнутые ремни в маршрутке? Вот что говорится в КоАП

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Опубликовано: 10.03.2024 13:04 , Обновлено: 10.03.2024

В последнее время в сети появились сообщения, как сотрудники ГАИ принялись штрафовать пассажиров маршрутных такси за непристегнутые ремни. Оказалось, в законах Беларуси есть нюанс, который позволяет представляем Госавтоинспекции наказывать за такое нарушение далеко не всех белорусов.

[inf]Как известно, с 1 января 2024 года в связи с изменением базовой величины штрафы за непристёгнутый ремень безопасности (в т.ч. у пассажира) наказывают штрафом в размере до 40 рублей. А в случае повтора в течение года суммы наказания вырастет до 80-200 рублей. [/inf]

В статье 18.11 КоАП РБ [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=HK2100091&p1=1” target=“_blank” rel=“noopener”] говорится [/link], что ” управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности,” наказываются предупреждениями и штрафами.

Таким образом, сотрудники ГАИ имеют право оштрафовать только водителя, который ведёт маршрутку и осуществляет перевозку. Получается, что пассажирам за такое нарушение ничего, кроме порицания и предупреждения со стороны водителя никуда не поехать, не грозит.

Есть другое мнение?

При этом несколько дней назад в белорусской Межрегиональной ассоциации перевозчиков заявили, что получили комментарий в ГАИ на этот счёт.

Там заявили, что в ПДД “четко сказано, если транспортное средство оборудовано ремнями безопасности”, то пассажиры обязаны пристегнуться. Исключения же допускаются только для беременных и тех, кому ремень противопоказан по медицинским причинам.

«Поэтому предупреждаем пассажиров, что поездка непристегнутым может привести к штрафу. Впрочем, использовать ремень стоит не из-за боязни потерять деньги. Доказано, что ремень считается самым эффективным средством пассивной безопасности в транспорте. Пристегнутый пассажир в машине или автобусе куда меньше подвержен травмам в случае ДТП и нештатных ситуаций», - процитировали в Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП) ответ ГАИ.

[inf]На основании какого всё-таки закона ГАИ может оштрафовать пассажиров, в МАП так и [link href=“https://mapbel.by/ob-assocziaczii.html” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] не уточнили [/link]. [/inf]

Ранее Телеграф писал, что водитель междугородного рейса в Гродненской области рассказал, как он сам и его пассажиры «попали» на штрафы буквально на старте поездки. И проблема оказалось не в оснащении транспорта и не в оплате за проезд.

В Гродненской области ГАИ остановила маршрутку и оштрафовала водителя и пассажиров. За что?