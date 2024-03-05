В Гродненской области ГАИ остановила маршрутку и оштрафовала водителя и пассажиров. За что?

Опубликовано: 05.03.2024 12:16 , Обновлено: 05.03.2024

Водитель междугородного рейса в Гродненской области рассказал, как он сам и его пассажиры «попали» на штрафы буквально на старте поездки. И проблема оказалось не в оснащении транспорта и не в оплате за проезд.

«Выполнял обычный междугородний рейс. Перед выездом с автовокзала в Свислочи попросил пассажиров пристегнуться. Прошелся по салону, посмотрел, все ли это сделали. Через несколько минут маршрутку остановил наряд ГАИ», – рассказал водитель.

Пока один инспектор проверял документы, другой внимательно посмотрел в салон, описали развитие ситуации в Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП). Выяснилось, что сразу после отправления многие пассажиры ремни отстегнули.

«А теперь представьте удивление этих людей, когда инспектор стал составлять на них протоколы за то, что ехали без ремня», – посетовал водитель.

И с обидой добавил, что сам тоже получил штраф за перевозку непристегнутых:

«Как я могу контролировать во время поездки поведение пассажиров? Моя главная задача – следить за происходящим на дороге, а не за тем, что там делают люди в салоне».

К слову, для него это был не первый такой случай, поэтому штраф оказался внушительным – 80 рублей.

«Мы платим уже 80 рублей» – Водители маршруток в Гродно пожаловались на пассажиров

Кому можно не пристегиваться?

В управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома напомнили, что если транспортное средство оборудовано ремнями безопасности, то пристегиваться необходимо. Исключение в маршрутке может быть только для беременных или тех, кому ремень противопоказан по медицинским показателям.

[inf]С начала года в Гродненской области за поездки без ремня к ответственности привлекли уже свыше 350 пассажиров машин и автобусов.[/inf]

«Пришлось изрядно понервничать» — ГАИ Беларуси показала на примере, как ловит нарушителей ПДД в соцсетях

А реально ли водитель виноват?

В Межрегиональной ассоциации перевозчиков однозначно стали на защиту водителей. Там уверены: если пассажир отстегнул ремень во время движения, то привлекать к ответственности водителя в этом случае не совсем верно.

«В больших автобусах и бусах на несколько десятков человек очень сложно контролировать происходящее в салоне. Не будет же водитель останавливаться каждые несколько минут и проверять, все ли пристегнуты?», – аргументировали в МАП.

И выступили с инициативой, что, возможно, стоит пересмотреть практику именно для таких случаев.

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси анонсировали ужесточение требований к перевозчикам, водителям и самим транспортным средствам. Как сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Андрей Гладкий, соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже прорабатываются специалистами Министерства.

В Минтрансе пообещали ужесточить требования к перевозчикам и наказания для маршрутчиков-нелегалов