В Минске начался суд над участниками группы Nizkiz. Им грозит до 4 лет лишения свободы

Опубликовано: 19.03.2024 16:38 , Обновлено: 19.03.2024

Суд Октябрьского района Минска начал рассматривать дело музыкантов группы Nizkiz. Это следует из расписания судебных заседаний.

Александра Ильина, Сергея Кульшу и Дмитрия Холявкина обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

Скриншот: service.court.gov.by

Санкция статьи предусматривает арест, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до четырех лет.

О задержании Ильина, Кульши и Холявкина стало известно 6 января 2024 года. Как рассказал тогда телеканал “Беларусь 4 Могилев”, в 2020 году группа Nizkiz «по заказу польского ресурса, признанного в Беларуси экстремистским», написала «песню белорусских протестов» и сняла клип «на одной из несанкционированных акций оппозиции». Задержание проводили при участии ОМОН.

В Беларуси задержали трёх музыкантов группы Nizkiz

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