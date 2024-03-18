СК начал спецпроизводство против Левчук, Паука, Вероники Цепкало и еще 8 человек

Опубликовано: 18.03.2024 17:23 , Обновлено: 19.03.2024

Следственный комитет Беларуси начал "специальное производство" в отношении Андрея Паука, Маргариты Левчук, Вероники Цепкало и ещё 8 белорусов. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале СК.

“Обвиняемому Пауку А.В. необходимо явиться по адресу: г.Брест, ул.Пушкинская, 63”, — сказано в Telegram-канале «Специальное производство. Официально».

Ему инкриминировали 11 статей:

ч.1 и ч.3 ст.130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни);

(Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни); ст.188 (Клевета);

(Клевета); ч.2 и ч.3 ст.203-1 (Умышленное незаконное распространение информации о частной жизни);

(Умышленное незаконное распространение информации о частной жизни); ч.1 ст.361-1 и ч.2 ст.361-2 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем и те же деяния, совершенные повторно);

(Создание экстремистского формирования либо участие в нем и те же деяния, совершенные повторно); ч.1 и ч.2 ст.367 (Клевета в отношении президента);

(Клевета в отношении президента); ч.1 и ч.2 ст.368 (Оскорбление президента Республики Беларусь);

(Оскорбление президента Республики Беларусь); ст.369 (Оскорбление представителя власти);

(Оскорбление представителя власти); ст.369-1 (Дискредитация Республики Беларусь);

(Дискредитация Республики Беларусь); ст.370 (Надругательство над государственными символами);

(Надругательство над государственными символами); ст.389 (Угроза в отношении судьи или народного заседателя);

(Угроза в отношении судьи или народного заседателя); ст.391 (Оскорбление судьи или народного заседателя).

Оперной певице Маргарите Левчук инкриминировали:

ч.1 ст.361-1 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем);

(Создание экстремистского формирования либо участие в нем); ч.1 ст.368 (Оскорбление президента Республики Беларусь);

(Оскорбление президента Республики Беларусь); ст.369 (Оскорбление представителя власти);

(Оскорбление представителя власти); ст.370 (Надругательство над государственными символами).

Веронике Цепкало инкриминировали:

ч.1 ст.357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем);

(Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем); ч.3 ст.361-1 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем);

(Создание экстремистского формирования либо участие в нем); ч.2 ст.367 (Клевета в отношении президента);

(Клевета в отношении президента); ст.369-1 (Дискредитация Республики Беларусь).

Также специальное производство начато в отношении Ольги Карач, Ильи Соленкова, Владислава Новожилова, Евгения Василевского, Вадима Дмитренка, Анатолия Котова и Александра Чаховского.

[info_b]

Специальное производство – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.

В соответствии с ч.1 ст.468-27 Уголовного-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), информация о проведении специального производства в отношении обвиняемого, вызове обвиняемого в орган уголовного преследования размещается на официальном интернет-сайте органа уголовного преследования не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

Согласно ч.3 ст.468-27 УПК обвиняемый считается надлежаще уведомленным о проведении в отношении его специального производства, вызове в орган, ведущий уголовный процесс, а также о принятых по делу решениях со дня, следующего за днем размещения информации.

[/info_b]

Ранее Телеграф писал о том, что СК начал процесс специального производства в отношении Францишака Вечёрко, советника находящейся за границей Светланы Тихановской. Соответствующее решение согласовано генпрокурором Беларуси, сообщила пресс-служба ведомства.

СК Беларуси начал спецпроизводство в отношении Вечёрко. В чем обвинили?