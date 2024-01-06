В Беларуси задержали трёх музыкантов группы Nizkiz

Опубликовано: 06.01.2024 15:37 , Обновлено: 06.01.2024

Трёх участников популярной белорусской рок-группы Nizkiz задержали сотрудники правоохранительных органов в Могилёве. Об этом 6 января сообщил местный государственный телеканал "Беларусь 4 — Могилёв".

В официальном телеграм-канале телеканала сообщили, что задержанные музыканты “после событий 2020 года покинули Беларусь”, а теперь “решили вернуться”, не обращаясь при этом в специально созданную комиссию по возвращению уехавших белорусов.

В самом сюжете его авторы сообщили, что задержание музыкантов проводили при участии ОМОН, однако, по какой именно статье решили привлечь к ответственности вокалиста Александра Ильина, бас-гитариста Сергея Кульшу и барабанщика Дмитрия Холявкина, не уточнили.

Авторы сюжета отметили, что в 2020 году группа Nizkiz “по заказу польского ресурса, признанного в Беларуси экстремистским”, написала “песню белорусских протестов” и сняла клип “на одной из несанкционированных акций оппозиции”. По словам солиста группы, который лично фигурировал в сюжете, всё это музыканты делали “на волне эмоций и информационного шума”.

[info_b]Nizkiz — белорусская рок-группа, исполняющая песни на русском и белорусском языках. Создана в 2008 году в Могилёве и является первой белорусской группой, издавшей альбом в цифровом формате 3plet. Принимали активное участие в музыкальных фестивалях как на территории Беларуси, так и в соседних России и Украине.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщал, что по данным Генеральной прокуратуры, по состоянию на сентябрь 2023 года, в комиссию по возвращению белорусов, уехавших из страны после 2020 года, через электронную почту и Telegram-бот обратилось более 100 человек.

Свыше 100 белорусов обратились в «комиссию по возвращению» — Генпрокуратура