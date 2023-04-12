В Минске начали отключать отопление. Когда в жилых домах?

Опубликовано: 12.04.2023 07:30 , Обновлено: 11.04.2023

Минский городской исполнительный комитет принял решение отключить отопление в некоторых столичных зданиях 12 апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале местных властей.

Речь идет о завершении отопительного сезона для общественных, административных зданий, промышленных и других организаций. Именно в них батареи и отключают в первую очередь.

Далее местные власти должны отдельно решить, когда перестать подавать тепло в жилищные фонды, общежития, вузы, театры, общегородские бани, гостиницы. И только потом — в детские сады, школы, поликлиники и больницы, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.

Напомним, что по правилам отопление в жилых домах отключают при среднесуточной температуре в 8 градусов тепла по Цельсию и выше в течение трех суток. Поэтому все зависит от погоды. Так, в 2022 году батареи белорусов стали холодными в начале мая.

Ранее решение отключить отопление в административных зданиях и производственных помещениях в Могилевской области.

Также известно, что это же сделали в Гродненской, Гомельской областях и Бобруйске. Что касается Брестской и Витебской областей, там о завершении отопительного сезона решение еще не приняли.

В Беларуси начали отключать отопление. Где уже с 10 апреля?