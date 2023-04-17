Мэрия Минска пообещала сохранить в квартирах «режим протапливания». Что это значит?
Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун 17 апреля пообещал, что в жилых домах минчан (и не только) сохранят «режим протапливания».
По его словам, такое решение приняли «с учетом погодных условий, чтобы избежать дискомфорта для жителей». Поэтому «режим протапливания» сохранят в:
- жилых домах;
- общежитиях;
- общегородских банях;
- учреждениях образования (кроме школ и детсадов);
- театрах.
«Это значит, что теплоноситель продолжит поступать в радиаторы в квартирах горожан, но его температура станет несколько ниже», — объяснил Корзун, передает госагентство «Минск-Новости».
Также он отметил, что в детские сады, школы, поликлиники и больницы продолжают подавать тепло. И подчеркнул, что «эту категорию потребителей отключают в последнюю очередь».
Напомним, ранее Телеграф писал, что в Минске с 17 апреля решили отключать отопление в жилых домах и других зданиях. Соответствующее решение принял Мингорисполкомом.