Мэрия Минска пообещала сохранить в квартирах «режим протапливания». Что это значит?

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Опубликовано: 17.04.2023 11:47 , Обновлено: 17.04.2023

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун 17 апреля пообещал, что в жилых домах минчан (и не только) сохранят «режим протапливания».

По его словам, такое решение приняли «с учетом погодных условий, чтобы избежать дискомфорта для жителей». Поэтому «режим протапливания» сохранят в:

жилых домах;

общежитиях;

общегородских банях;

учреждениях образования (кроме школ и детсадов);

театрах.

«Это значит, что теплоноситель продолжит поступать в радиаторы в квартирах горожан, но его температура станет несколько ниже», — объяснил Корзун, передает госагентство «Минск-Новости».

Также он отметил, что в детские сады, школы, поликлиники и больницы продолжают подавать тепло. И подчеркнул, что «эту категорию потребителей отключают в последнюю очередь».

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Минске с 17 апреля решили отключать отопление в жилых домах и других зданиях. Соответствующее решение принял Мингорисполкомом.

В Минске начали отключать отопление в жилых домах