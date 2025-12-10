В Минске начала работу идеологическая инспекция - "Обращения будут обрабатываться компетентными службами"

Опубликовано: 10.12.2025 10:05 , Обновлено: 10.12.2025

В белорусской столице появилась собственная "Идеологическая инспекция". Городские власти решили организовать её для того, чтобы "сделать идеологическое пространство Минска еще лучше".

“Идеологическую инспекцию” Мингорисполком запустил в формате чат-бота в Telegram, сообщили в пресс-службе Минского городского жилищного хозяйства.

Горожанам предложили жаловаться туда на проблемы в идеологической сфере, в частности, на неудовлетворительное состояние государственной символики. В бот можно загрузить фотографии или видео истрепавшегося флага, который нужно заменить, или прочих нелицеприятных фактов.

Но контролем за одними лишь внешними проявлениями идеологии новоиспечённые инспекторы ограничиваться не будут. Так, белорусов призвали направлять туда информацию о “фейках и искажениях исторических фактов”. Ждут в Мингорисполком и сообщений от “свидетелей распространения деструктивных материалов”.

Кто именно будет выступать в роли “идеологического инспектора”, в Мингорисполкоме не уточнили, пообещав лишь, что обрабатывать обращения будут “компетентные службы”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в апреля этого года Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 подписал директиву № 12 «О реализации основ идеологии белорусского государства». Ключевым моментом директивы стало требование «реализовывать идеологию белорусского государства» во всех субъектах хозяйствования, независимо от формы собственности.

И в частных? Лукашенко приказал «реализовывать» идеологию во всех организациях

А летом в Минске прошло заседание совета по координации идеологической работы при Администрации Президента Беларуси (АП). На нем представители АП пообещали разработать конкретные критерии оценки работы идеологов по всей стране.

В АП пообещали разработать индикаторы для оценки идеологов в Беларуси