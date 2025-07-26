В АП пообещали разработать индикаторы для оценки идеологов в Беларуси

Опубликовано: 26.07.2025 07:40 , Обновлено: 26.07.2025

В Минске прошло заседание совета по координации идеологической работы при Администрации Президента Беларуси (АП). На нем представители АП пообещали уже к августу разработать критерии оценки работы идеологов по всей стране.

Первый зампред Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов заявил, что индикаторы необходимы для оценки работы идеологов на предприятиях в областях и отраслях в целом. В АП хотят видеть, насколько эффективно действуют такие работники “с населением разных возрастных групп, оценить социальную, общественно-политическую активность граждан”, передает госагентство Белта.

В АП пообещали, что критерии озвучат в августе на республиканском совещании с идеологическим активом страны в рамках выполнения требований Директивы №12.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от своей Администрации активизировать работу по поиску кадров для вертикали.

“Формируем каждый год, обновляем кадровые резервы, а кандидатов на должность, как только открывается вакансия, ищем долго и находим не сразу. Даже в кадровый реестр главы государства”, - сказал Александр Лукашенко.

“Вы своими щупальцами должны видеть кадры в целом, начиная от колхозов, совхозов и заканчивая самым высоким уровнем. Но обсуждать предложения для внесения Президенту вы должны коллективно. Я вас просто предупреждаю, что ответственность будет повышаться за кадровые назначения”, - заявил он.