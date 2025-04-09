И в частных? Лукашенко приказал «реализовывать» идеологию во всех организациях

Опубликовано: 09.04.2025 20:25 , Обновлено: 09.04.2025

Александр Лукашенко 9 апреля подписал директиву № 12 «О реализации основ идеологии белорусского государства», сообщила его пресс-служба. Этот документ, как утверждается, направлен на «повышение эффективности идеологической работы» и «актуализацию нормативной правовой базы», регулирующей эту сферу. Ключевым моментом директивы стало требование «реализовывать идеологию белорусского государства» во всех субъектах хозяйствования, независимо от формы собственности.

Директивой № 12 президент утвердил «Основы идеологии белорусского государства».

Сам документ определил, что под «идеологической работой» следует понимать «целенаправленную деятельность по практической реализации идеологии белорусского государства», а её целью является «построение социально справедливого общества через формирование всесторонне развитой личности, отстаивающей национальные интересы».

В качестве основных задач идеологической работы директива назвала, среди прочего:

вовлечение всех «субъектов реализации идеологии» в процесс консолидации общества,

обеспечение «эффективной коммуникации власти и общества»,

формирование «созидательной повестки» и защиту от «негативного информационного воздействия»,

обеспечение «вовлечения в прогосударственное информационно-идеологическое поле граждан, занятых в частном секторе».

Новшеством стало определение круга субъектов, на которых возлагается реализация госидеологии. В их число включены:

Государственные органы (включая местные советы депутатов и исполкомы).

Учреждения образования, культуры, науки, спорта, здравоохранения, соцзащиты и «иные общественные институты».

Редакции СМИ.

Общественные объединения и политические партии.

Иные субъекты хозяйствования.

Директива также установила, что идеологическая работа в трудовых коллективах возлагается на руководителя организации, а непосредственная координация — на одного из его заместителей.

Прописана «персональная ответственность» руководителей разных уровней за «состояние идеологической работы».

Организации всех форм собственности, согласно документу, должны «выстраивать свою деятельность на основе социальной ответственности перед государством, обществом, трудовым коллективом и отдельным гражданином».

Большинство положений директивы должны вступить в силу через три месяца после её официального опубликования.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Конституции появилось понятие «идеологии белорусского государства», на основе которой, а также многообразия политических институтов и мнений будет осуществляться «демократия в Республике Беларусь».

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