В Минске на Комаровке заметили грибы по 80 р за кг. А какие можно купить за 9?

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Опубликовано: 04.10.2023 10:38 , Обновлено: 04.10.2023

На Комаровском рынке в Минске прилавки трещат по швам от количества грибов на них. Боровики, опята, лисички, подосиновики, грузди сменили собой летнюю клубнику, помидоры и огурцы с арбузами. Цены у каждого продавца разные, ведь они выставляют их как душе угодно. О том, какие же цены нынче за грибы на Комаровке читайте в этом материале.

Можно найти лисички за 17 рублей, а можно и боровики за все 80! Однако любители «тихой охоты» говорят о том, что грибов нынче в лесах очень мало, просто так насобирать обычному человеку не получится, нужно хорошо знать места.

Сначала разберемся по ценам на рядах, где торгуют физлица. Например, Александр из Осиповичского района продавал подосиновики и подберезовики. Маленькое ведерко у него стоило 30—40 рублей, кило —60. Если покупатель брал оптом, то продавец уступал 5 рублей.

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“Хранить надо в прохладном месте и в ящичках, а то поломаются. Не скажу, что грибы прямо пошли, их чуть-чуть высыпало, и, поскольку дождя не было, больше и не появится. То, что вы видите, — это не много. Много — когда все ряды грибами заставлены. В выходные если что-то и будет, то уже в другом объеме”, — рассказал Александр.

[link href=“https://www.tiktok.com/@tvoypatryl?refer=embed” title=“@tvoypatryl” target=“_blank” rel=“noopener”] @tvoypatryl [/link]Комаровка[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7285764253282798342?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - tvoypatryl” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - tvoypatryl [/link]

Рядом с Александром предлагала свои грибы Валентина из Шарковщины. У нее почти все раскупили, поэтому последние она отдавала за 15 рублей. Но ценообразование немного другое: продавалось по килограммам. При этом маленькие грибы стоили 25, а большие – 20. Почему?

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— Маленькие ценятся дороже, их можно мариновать, а большие еще резать надо. В этом году, может, из-за того, что сухо, нет червивых грибов, — рассказала женщина.

У следующей продавщицы из Браславского района на прилавке были подосиновики, подберезовики и боровики. Цены: ведерко — 15 рублей, кило — 20, передает Onliner.by.

Что же касается Елены из Брестской области, то она продавала грибы на рынке банками и ведрам. Так, подосиновики у нее стоили 20 рублей за литровое ведро, белые — 40, маслята — 5.

На торговых рядах ассортимент был чуть побольше. Здесь уже можно было купить белые и черные грузди, опята. Цены тоже могли отличаться от того, что предлагали физлица. Опята тут стоили от 9 рублей за килограмм, лисички — в среднем по 17, грузди по 10 рублей, подосиновики порядка 30. А вот цены за белые грибы тут доходили до 80 рублей за кило.

Стоит уточнить, что абсолютно все грибы перед началом торговли проверяются на радиацию в здешней лаборатории. Без справки на прилавки гриб не пропустят.

Так что, если вы хотите увидеть огромный ассортимент грибов на Комаровке, то лучше приходить на рынок до обеда в будние или выходные дни. Помните, что уже с самого утра здесь начинается оживленная торговля. Так или иначе, в какое бы время вы не приехали на Комаровку, уйти с пустыми руками будет нелегко!

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