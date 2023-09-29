Замаринуйте опята в этом соусе — и не пожалеете. Нашли вкусный рецепт на зиму

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Опубликовано: 29.09.2023 12:09 , Обновлено: 20.10.2023

Осенью сезон опят в Беларуси — в самом разгаре. Сейчас они стали частым гостем на многих столах, но, чтобы наслаждаться вкусом этих грибов даже в холодные месяцы, стоит их закатать. Один из способов — замариновать в популярном соусе. Этот процесс займет всего 2- минут, а результат порадует вас на протяжении всей зимы.

Рецепт маринованных опят на зиму

В Интернете можно найти множество способов, как приготовить опята. Но мы советуем замариновать их в томатном соусе. Такое блюдо можно есть как отдельно, так и сочетать с бутербродами, мясом и запеченными овощами.

Ингредиенты:

около 1,5 кг опят;

стакан растительного масла;

1/3 стакана уксуса;

томатная паста — около 200 г;

5-6 столовых ложек сахара;

3-4 луковицы;

перец душистый, лавровый лист, соль, перец.

Очистите грибы и оставьте только шляпки. Варите в подсоленной воде около 10 минут и процедите.

В это время нарежьте лук любым способом и обжарьте на масле. Добавьте душистый перец, лавровый лист и остальные ингредиенты маринада. Приправьте солью и перцем. Немного потушите и добавьте в соус грибы. Тщательно перемешайте.

Горячие грибы с соусом разлейте по стерилизованным банкам. Накройте крышкой и пастеризуйте примерно 20 минут.

[info_b]В указанные пропорции можно добавить больше уксуса (но не более половины стакана). Если вкус слишком острый, добавьте больше сахара. Если вы любите пряный вкус, можно приправить маринад гвоздикой и небольшим количеством корицы. Если вы предпочитаете острый вкус, приправьте маринад острым перцем.[/info_b]

Вот еще один способ:

Где в Беларуси искать опята?

Один из наиболее популярных в Беларуси грибов − опенок осенний, или настоящий (Armillaria mellea). Длинные (иногда до 13–20 см) грибы на тонких (1–2,5 см в диаметре) желтовато-коричнево-серых ножках очень густо облепляют пни.

Искать осенний опенок советуют в овражках, на болотистых кочках, вырубках-просеках, опушках-полянках. Его можно увидеть на валежнике и стволах, на остатках корней и древесины, погребенной в почве.

Однако самые любимые места настоящих опят – старые березняки с сухостоем, заболоченные ольшаники со множеством мертвых стволов и пней, рассказала сотрудник Института леса Национальной академии наук Беларуси Татьяна Моисеева.

«В друзьях у него не только береза да ольха, но и многие другие породы деревьев (осина, вяз, клен, дуб)», — также отметила она.

Ранее Телеграф писал, что в белорусских лесах можно встретить необычные черные грибы. Выглядят они не очень эстетично, потому что из-за цвета напоминают что-то гнилое. Не зря его в некоторых странах называют трубами смерти — они вполне могли бы стать частью декораций фильма ужасов. Что же это за странные грибы, и почему их в сушеном видео продают по 110 евро за килограмм?

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