В Минске мусоровоз застрял в отремонтированной дорожниками яме. Как объяснили в ЖКХ?

🎥 Видео

Опубликовано: 17.01.2025 10:39 , Обновлено: 17.01.2025

В Минске на днях мусоровоз провалился колесом в свежеотремонтированную дорожниками яму и не смог самостоятельно выбраться. После того, как видео инцидента попало в Сеть, в столичном ЖКХ прокомментировали ситуацию, рассказав о причинах и отчитавшись о новом ремонте.

Видео с мусоровозом, который застрял задними колёсами на недавно отремонтированном участке дороги, появилось в аккаунте в TikTok avtomasterskayabav. Как пояснил автор видео, на данному участке недавно прорвало канализацию. Аварийная служба, устраняя прорыв, сначала перекопала часть дороги, а затем закапала обратно, засыпав участок щебнем. Именно на этом участке и просел грунт под весом мусоровоза, из-за чего грузовик коммунальщиков в результате “сел на мост”.

Вытаскивать мусоровоз пришлось другому такому же грузовику, что тот сделал, судя по кадрам, не без труда. На месте задних колёс грузовика на дороге остались огромные ямы.

Сам инцидент произошёл на улице Степянской. В администрации Партизанского района Минска агентству “Минск-Новости” прокомментировали ситуацию.

Там пояснили, что после прорыва канализации специалисты “Минскводоканала”, действительно, засыпали вырытый для ремонтных работ котлован щебенкой, не уплотнив должным образом. Однако, уже на следующий день ремонт дорожного покрытия был завершён - отчитались в районной администрации и продемонстрировали в доказательство фото со свежеуложенным асфальтом.

Фото администрации Партизанского района Минска

Ранее Telegraf.news рассказал, что Александр Лукашенко заявил, что в течение 2025 года в Беларуси должны быть отремонтированы все дороги, которые связывают агрогородки с районными центрами. По его словам, “люди всегда жалуются” на эту проблему, а учитывая климат в нашей стране, для её решения “нужны огромные средства”.

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В свою очередь начальник управления развития автомобильных дорог Минтранспорта Леонид Зенкевич в конце 2024 года пообещал: в Беларуси построят ряд бетонных дорог, которым, по словам чиновника, будет характерна “устойчивость к высоким нагрузкам, долговечность и отсутствие колеи”.

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