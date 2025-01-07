Лукашенко пообещал в течение года решить проблему, на которую "всегда жалуются белорусы"

Опубликовано: 07.01.2025 18:07 , Обновлено: 07.01.2025

Во время посещения храма в Логойске на Рождество Александр Лукашенко заявил, что в течение года в Беларуси должны быть отремонтированы все дороги, которые связывают агрогородки с районными центрами. По его словам, "люди всегда жалуются" на эту проблему, а учитывая климат в нашей стране, для её решения "нужны огромные средства".

Говоря о том, что было сделано в этом направлении в прошлом году, Лукашенко заявил: “Мы просто штурмом, насколько возможно, брали эти высоты”, передала пресс-служба президента. При этом он согласился, что такая проблема действительно существует и что “люди жалуются”. Также политик заверил, что уже поставил задачу разобраться с этим вопросом “в течение следующего года”.

“При нашем климате (вы видите: вчера — мороз, сегодня — оттепель) у нас проблем с дорогами хватает. Поэтому нужны огромные средства для того, чтобы хотя бы поддерживать дороги в нормальном состоянии. Тем не менее, мною поставлена задача: все районные центры, к примеру, Логойск, с агрогородками должны быть связаны дорогами с твёрдым покрытием. Мы должны, как бы ни было сложно в стране, в течение следующего года преодолеть это”, — пообещал Александр Лукашенко.

К слову, в январе 2023 года президент также говорил, что белорусы активно жалуются на плохие дороги. Тогда он отметил, что ухудшение асфальтового покрытия происходит в первую очередь по вине природы, однако “это не оправдание”. При этом Лукашенко заявил: в основном на проблему жалуются минчане, а не жители регионов. Так или иначе, два года назад он поручил разобраться с этим главе Совета Республики Наталье Кочановой и министру внутренних дел Ивану Кубракову.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник управления развития автомобильных дорог Минтранспорта Леонид Зенкевич пообещал: в Беларуси построят ряд бетонных дорог, которым, по словам чиновника, будет характерна “устойчивость к высоким нагрузкам, долговечность и отсутствие колеи”.

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Также мы рассказывали, что заместитель премьер-министра Анатолий Сивак в сентябре 2024 года пообещал “обновить” 300 километров дорог к белорусским агрогородкам. По его словам, это планируется сделать “в ближайшие годы”. Однако более конкретные сроки, увы, не сообщил.

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