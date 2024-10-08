В Минске и Гомеле официально объявили о запуске отопления в жилых домах. Когда ждать тепла в офисах?

Опубликовано: 08.10.2024 15:30 , Обновлено: 08.10.2024

Во вторник, 8 октября, Минский городской исполнительный комитет официально объявил о начале отопительного сезона в жилфонде. Аналогичное решение накануне принял и Гомельский горисполком. Узнали, как скоро ждать тепла в своих квартирах горожанам и когда ЖКХ планируют запустить отопление в общественных местах и административных зданиях.

Несмотря на то, что о подаче отопления в жилые дома Минска городские власти объявили только сегодня, на деле подачу тепла во многих районах города начали ещё 4 октября. Постепенно отопление включали в жилых многоэтажках, общежитиях, учреждениях образования, театрах и городских банях. Поскольку объём работ велик, это процесс всегда затягивается на 3-5 дней. Во вторник власти отчитались о том, что “все необходимые работы выполнены”.

Кроме того, в Мингорисполкоме сообщили, что в связи с завершением работ по запуску отопления в жилфонде, отопление разрешили запускать и в общественных, административных зданиях, промышленных и прочих организациях.

О старте отопительного сезона в жилфонде 8 октября также сообщил в своём Telegram-канале председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов. Тепло начнут подавать поэтапно, в течение ближайших двух дней:

9 октября - в зоне охвата Северного района тепловых сетей: государственное предприятие “Центральное”, “Железнодорожное”, зона охвата Южного РТС (зона охвата районной котельной “Черниговская”): КЖРЭУП “Новобелицкое Гомель”. Зона охвата Сельмашевского РТС: КЖРЭУП “Сельмашевское”;

10 октября - в зоне охвата Центрального РТС: ГП “Центральное”, ГП “Железнодорожное”. Зона охвата Западного РТС: ГП “Советское”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что отопительный сезон в этом году в Беларуси стартовал 1 октября. Согласно обновлённым правилам, подачу тепла начинают тогда, когда средняя температура за окном опускается до +10°С и держится на протяжении трех суток подряд. Тогда ЖКХ имеет право подавать тепло в детские сады, школы и больницы. Что касается жилых домов, в них тепло начинают подавать, когда среднесуточная температура не превышает +8°С в течение все тех же трех суток.

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