В Минске 24 октября решили отключить отопление в десятках жилых домов. Список

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Опубликовано: 24.10.2022 12:48 , Обновлено: 24.10.2022

В минском ЖКХ предупредили жителей более 70 домов (и не только), что у них почти целый день не будет отопления. Причиной там назвали «замену участка тепловой сети».

В частности, отключение отопления с 9:00 до 20:00 касается жителей Октябрьского района.

Вот список адресов:

ж.д. ул. Асаналисва, 11/1, 11/2, 11/3;

ул. Пуховичская, 5, 7, 11, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19;

ул. Серова, 3, 5, 7, 9, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30, 32, 34, 46А, 46, 48, 50, 52;

ул. Жлобинская, 6, 7-36, 9, 10, 11;

ул. Любанская, 5, 6, 9, 11, 13, 14;

ул. Пирогова, 3, 5, 7, 7A, 9-16-1, 9-16-2, 9А, 11, 15;

Кроме жилых домов, подавать тепло перестанут в:

мастерские ЖЗиКХ ул. Серова, 1В;

ЖЗнКХ ул. Серова, 1B;

мастерскую школу ул. Пуховичская, 21/1;

музыкальную школу ул. Пуховичская, 20;

Д/С ул. Серова, 38.

Кстати, заместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз 2 октября объявил, что энергосистема полностью готова к отопительному сезону.

По его словам, в течение года работники отрасли: отремонтировали более 100 штук электротехнического и теплотехнического оборудования; заменили 157 км теплотрасс; создали запас топочного мазута в объеме 304 тыс. тонн; проверили работу более 180 передвижных дизельных электростанций. Их должны задействовать в случае аварий из-за резкого изменения погоды.

Беларусь полностью готова к отопительному сезону — Минэнерго

Ранее Телеграф писал, что в одном из многоэтажных домов в столичном комплексе «Минск-Мир» утром 28 сентября начался настоящий потоп. Местные жители сразу связали это с началом отопительного сезона, потому что такое видели не первый раз. В случившемся разбирались сотрудники ЖКХ. Они сообщили о причинах затопления, и рассказали, кто виноват.

В минской многоэтажке после включения отопления начался потоп. В ЖКХ рассказали, кто за это ответит