В Минприроды призвали белорусов срочно полить все деревья в городах. Причем тут Конституция?

Опубликовано: 14.06.2023 10:16 , Обновлено: 11.03.2025

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси 13 июня объявило о проведении во всех населенных пунктах страны экстренной акции «Полей дерево – сохрани ему жизнь». Белорусов призвали помочь ЖКХ полить молодые деревья и зеленые насаждения, напомнив при этом о статье 55 Конституции Республики Беларусь.

[info_b]Статья 55 Конституции Республики Беларусь гласит:

Охрана природной среды и бережное отношение к природным ресурсам – долг каждого.[/info_b]

На экстренные меры Минприроды пошло из-за установившейся в Беларуси длительной засухи. В результате молодые зеленые насаждения, особенно те, которые были высажены в городах и посёлках этой весной, оказались на грани гибели. Поскольку существенных осадков синоптики в ближайшее время для большинства районов страны не прогнозируют, в природоохранном ведомстве призвали граждан подключиться к искусственному поливу насаждений в общественных местах.

«Если это не засуха, то что?» — Синоптики призвали белорусов готовиться к ближайшим 10 дням

Специалисты пояснили, что воду для полива желательно брать из открытых источников - оптимальная температура воды для полива должна быть близка к температуре почвы.Что делать жителям тех населённых пунктов, где открытых источников нет или они находятся на значительном удалении от зелёных насаждений, в ведомстве не уточнили. Тем же, кто пожелает поучаствовать в общереспубликанской акции, в Минприроды рекомендовали соблюдать следующие правила:

поливать деревья и кустарники утром или вечером, чтобы минимизировать испарения воды

деревья поливать из расчета 30–50 л на квадратный метр приствольной площади

кустарники поливать из расчета 20 л на квадратный метр

сначала полить верхний слой почвы для смачивания, а затем полить растение более интенсивно.

По всем вопросам, касающимся помощи в поливе зеленых насаждений в своих населенных пунктах белорусам рекомендовали обращаться в местные территориальные органы Минприроды.

В Мингорисполкоме пообещали оборудовать многоэтажки кранами с водой для полива клумб

Между тем, в Мингорисполкоме пообещали решить вопрос с поливом клумб и кустарников во дворах многоэтажек, которые высадили сами жители. Сейчас в большинстве домов не предусмотрены выносные краны в технических помещениях на первом этаже, поэтому горожанам приходится поливать клумбы во дворах водой, принесённой из дома. Это “достаточно неудобно и финансово накладно”, признал председатель Мингорсовета Андрей Бугров.

В интервью агентству “Минск-Новости” он сообщил, что комиссия по городскому хозяйству, транспорту и связи Мингорсовета “проработает” этот вопрос, чтобы выработать “единый подход” и выделить горожанам “определенный лимит” технической воды для полива клумб во дворах.

“Нынешняя засушливая погода подтверждает, что эта тема важна и актуальна. Думаю, все жилые дома сегодня должны иметь технические краны, позволяющие набирать воду для полива зеленых насаждений”, - подчеркнул Бугров.