В Минобразования назвали, чем белорусские репетиторы должны заменить Zoom

Опубликовано: 21.04.2025 12:03 , Обновлено: 21.04.2025

В Министерстве образования Беларуси объяснили, на чём основано требование к самозанятым репетиторам использовать только белорусские или зарегистрированные в стране интернет-платформы для онлайн-уроков, а также назвали один из возможных аналогов Zoom. Разъяснения дала директор Департамента контроля качества образования Минобразования Ольга Рыбаключева во время круглого стола в редакции одного из госСМИ.

Отвечая на вопрос о требовании использовать ресурсы национального сегмента интернета, Ольга Рыбаключева подчеркнула, что если репетитор уже пользовался информационными ресурсами, не зарегистрированными в Беларуси (например, Zoom), то он «уже нарушал Указ президента от 1 февраля 2010 года № 60».

По её словам, Минобразования лишь инициировало обязать и самозанятых придерживаться этого уже существующего требования.

На опасения о запрете привычных сервисов и якобы отсутствии белорусских аналогов, представитель Минобразования ответила: «Это неправда. У нас есть как национальные, так и российские ресурсы, которые зарегистрированы в Республике Беларусь».

В качестве примера она назвала российскую платформу видеоконференцсвязи IVA . Полный список зарегистрированных ресурсов, по её словам, доступен в «Государственном регистре информационных систем».

В то же время Рыбаключева отметила, что этот пункт проекта постановления «ещё будет рассматриваться», так как в ведомстве «понимают, что люди могут быть недовольны».

Репетитор Алина Цвирко, присутствовавшая на встрече, сообщила, что пользуется для занятий белорусской «переговоркой». Журналисты Telegraf.news выяснили, что в декабре 2024 года этот сервис закрылся. Его разработчик — один из белорусских хостинг-провайдеров — предложил новую платформу Webme .

Ученица Варвара Лещинская, также участница круглого стола, рассказала, что её репетиторы используют Zoom, но она пообещала сообщить им о платформе IVA, о которой раньше «никогда не слышала».

На вопрос о причинах самого появления проекта постановления, Рыбаключева указала, что «количество поступивших запросов со 2 июля 2024 года огромное». Она добавила, что у ведомства «другого выхода не было».

Ранее журналисты Telegraf.news поговорили с несколькими репетиторами, в том числе упомянутой выше Алиной Цвирко, о том, как готовящийся документ повлияет на их деятельность, а также узнала подробности первого обсуждения документа за круглым столом с представителями Минобразования.

Узнали у репетиторов, что предложили изменить в проекте постановления Совмина о платных занятиях и почему групповые не исчезнут Немного позже Министерство образования выступило со своими разъяснениями. Директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаключева объяснила логику ведомства касательно предлагаемых требований к репетиторам, запрета на групповые занятия для них и ограничений для творческих кружков.

«Под прикрытием… выполняют совершенно иной вид деятельности» — В Минобразования Беларуси объяснили, зачем предложили рамки для репетиторов