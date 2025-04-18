Опубликовано: 18.04.2025 11:33 , Обновлено: 18.04.2025

На фоне дискуссий вокруг проекта постановления, регулирующего деятельность белорусских репетиторов, Министерство образования выступило со своими разъяснениями. Директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаключева в комментарии изданию «СБ. Беларусь сегодня» пожаловалась на «отдельные ресурсы», которые «подлили масла в огонь», и заявила, что «далеко не все вникли в суть».

Она объяснила логику ведомства касательно предлагаемых требований к репетиторам, запрета на групповые занятия для них и ограничений для творческих кружков. Основной посыл таков: многие самозанятые, по мнению ведомства, выходят за рамки законодательного определения репетиторства, а новые правила призваны это упорядочить.

1. Почему репетитор должен проверять, учится ли его клиент?

Законодательство (Кодекс об образовании, Налоговый кодекс), как заявили в ведомстве, определило репетиторство как «консультационные услуги» по конкретным учебным предметам для тех, кто осваивает соответствующую образовательную программу (в саду, школе, вузе и т. д.).

Репетитор, по этой логике, лишь помогает освоить существующую программу, устраняет пробелы. Если же речь идёт об изучении сверх программы (например, подготовка к олимпиадам или изучение языка, которого нет в школе) или об обучении тех, кто нигде не учится (взрослые, выпускники прошлых лет) — это уже «образовательные услуги», а не репетиторство, объяснила Рыбаключева.

«Сейчас под прикрытием репетиторства люди умышленно выполняют совершенно иной вид деятельности. Детей готовят по программам, которые не соответствуют школьным», — заявила она.

Поэтому требование удостовериться, является ли клиент обучающимся, ведомство посчитало «обоснованным, если человек хочет работать в правовом ключе». При этом сказано, что формат проверки (нужна ли справка и т. д.) ещё обсуждается для исключения «избыточной обработки персональных данных».

2. Почему репетиторам хотят запретить группы?

Опять же, исходя из определения репетиторства как консультации, по мнению Минобразования, оно «подразумевает учёт индивидуальных потребностей каждого ученика». Групповые занятия с играми, дебатами и т. п. — это снова уход от «истинного предназначения» репетиторства и, как подчеркнула представитель ведомства, переход в сферу образовательных услуг.

«Не стоит прикрываться самозанятостью, реализовывая тем временем образовательные программы, которые иногда даже требуют лицензирования», — подчеркнула Рыбаключева, приведя пример неких «детских садов», работающих под видом репетиторства для дошкольников.

Желающим работать с группами и получать «более существенную прибыль» она предложила регистрировать юридическое лицо. Репетитор, работающий как плательщик НПД, по этой логике, должен работать индивидуально.

При этом вопрос о полном запрете групповых занятий для самозанятых, по словам Рыбаключевой, «остаётся открытым», и изучаются частные случаи (например, занятия с близнецами).

3. Почему ИЗО, танцы, вокал для детей — только через юрлицо?

Эта норма, по утверждению Рыбаключевой, уже действует де-факто согласно Кодексу об образовании. Перечисленные виды деятельности «никак не отнесёшь» к репетиторству.

Оказывать образовательные услуги (включая допобразование) несовершеннолетним, как заявила чиновница, могут только юрлица (учреждения образования или «иные организации»). Индивидуальные предприниматели, по её словам, делать этого не могут.

Такая мера принята для того, чтобы обеспечить «безопасность» детей («чтобы не учились танцам в подвалах») и качество услуг («уютные залы», квалификация педагогов). Плюс она напомнила, что у детей есть возможность «бесплатно посещать центры дополнительного образования».

4. Почему онлайн-уроки — только на белорусских платформах?

В ведомстве признали, что необходимость использовать «ресурсы национального сегмента интернета» вызвала вопросы у белорусов. Рыбаключева отметила, что несколько белорусских программных продуктов уже используют юрлица, но нужно изучить их готовность работать с физлицами (и наоборот). Наименования этих продуктов и организаций она не привела.

Целью вынесения этой нормы на обсуждение было, в том числе, «услышать мнение граждан». При этом она заявила, что против этой нормы высказалось «чуть более 15%» участников обсуждения. Список разрешённых платформ она также не привела.

В качестве резюме Министерство образования предложило своего рода алгоритм:

Репетитор (самозанятый, ИП до конца 2025 года) : Только консультации по школьным/вузовским программам, только индивидуально.

: Только консультации по школьным/вузовским программам, только индивидуально. Образовательные услуги (группы, работа со взрослыми, своя программа) : Только юридическое лицо (ЧУП, ООО и т. п.). Требуется помещение, квалификация педагогов, согласование программ для детей. ИП для такой деятельности с детьми не подходит.

: Только юридическое лицо (ЧУП, ООО и т. п.). Требуется помещение, квалификация педагогов, согласование программ для детей. ИП для такой деятельности с детьми не подходит. Работа с дошкольниками : Обязательна лицензия.

Ранее журналисты Telegraf.news поговорили с несколькими репетиторами о том, как готовящийся документ повлияет на их деятельность, а также узнала подробности первого обсуждения документа за круглым столом с представителями Минобразования.

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