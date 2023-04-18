В Минобразования Беларуси рассказали, как выпускникам ССУЗов поступить в ВУЗы. Можно без ЦТ и точно без ЦЭ

Опубликовано: 18.04.2023 19:52 , Обновлено: 18.04.2023

Начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Минобразования Александра Петрова сообщила 18 апреля, что закончившие ПТУ или колледжи белорусы могут поступать в ВУЗы двумя путями.

Если те захотят учиться на общих основаниях, то им придется зарегистрироваться на три предмета Централизованного тестирования (ЦТ), так как у них не будет сертификатов Централизовпнного экзамена (ЦЭ). “Законодательство не предусматривает”, – пояснила чиновница такое положение дел.

В то же время, выпускники ССУЗов могут поступать на смежную специальность в ВУЗы для обучения в сокращённый срок. “Тогда мы выбираем вуз и сдаем там вступительное испытание”, – рассказала Александра Петрова. Таким образом, проходить ЦТ таким абитуриентам не потребуется.

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Ранее Телеграф сообщил, что в 2023 году в Беларуси сократится общий набор в высшие учебные заведения. Всего белорусские вузы планируют принять порядка 52,2 тыс. человек, то есть на 900 студентов меньше, чем в 2022 году. Такие цифры 18 апреля озвучил замминистра образования Александр Баханович.

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